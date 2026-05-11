Pháp luật

Giai đoạn 2 đại án xăng lậu: 55 bị cáo nhận án

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Các bị cáo trong đường dây buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng bị tuyên phạt từ 1 năm tù đến 4 năm 8 tháng tù cùng về tội buôn lậu.

Chiều 11-5, TAND TP Đồng Nai tuyên án sơ thẩm giai đoạn 2 đối với 55 bị cáo trong vụ buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Tường Vy (quản lý Công ty Phú Thịnh, có 4 cây xăng tại TPHCM) 4 năm 8 tháng tù. Vy đã mua hơn 4,3 triệu lít xăng lậu với số tiền hơn 60 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 7 tỉ đồng.

Tòa tuyên án 55 bị cáo trong vụ án buôn lậu xăng hơn 200 triệu lít - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên toà

Bị cáo Hồ Phước Hậu, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty Hương Hà Phương bị tuyên phạt 3 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Công, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Phú Sang bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù. Một số bị cáo được trả tự do tại tòa do tòa tuyên phạt tù bằng thời hạn tạm giam.

Đây là các bị cáo bị ở giai đoạn 2 của vụ án liên quan đường dây buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ.

Đường dây này do các "ông trùm" gồm Đào Ngọc Viễn (giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng), Phan Thanh Hữu (giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ cầm đầu thực hiện, bị Công an Đồng Nai triệt phá năm 2021.

Các bị cáo bị xét xử lần này là những người đã lấy xăng từ các "chân rết" mua xăng của Lê Thanh Trung (39 tuổi, trú TP Cần Thơ) và Nguyễn Hữu Tứ tại kho Nam Phong (tỉnh Long An cũ) và cảng Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa).

Trong đó, có "chân rết" đã tiêu thụ hàng chục triệu lít xăng lậu cho đường dây này, gồm: Vợ chồng Võ Thanh Bình - Nguyễn Thanh Tân (ngụ TPHCM), Đỗ Văn Ba (55 tuổi, ngụ TPHCM), vợ chồng Trần Thị Thanh Vân – Lê Thanh Tú. Những bị cáo này đều bị TAND đưa ra xét xử sơ thẩm ở giai đoạn 1.

Trong giai đoạn 2 này, nhiều bị can bị truy tố là các thuyền viên được xác định có dấu hiệu giúp sức vận chuyển xăng lậu trên 4 tàu Western Sea, Facific, Khánh Hòa 1 và Khánh Hòa 3, trong giai đoạn 1.

Theo cáo trạng của Viện KSND Thành phố Đồng Nai, từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021, nhóm của Hữu và Viễn sử dụng tàu Pacific Ocean (3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn) vận chuyển 48 chuyến xăng lậu, tổng cộng hơn 198 triệu lít, trị giá hơn 2.596 tỉ đồng. 

Trong số này, hơn 197 triệu lít đã được tiêu thụ, mang lại lợi nhuận hàng trăm tỉ đồng, riêng Phan Thanh Hữu hưởng hơn 156 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, từ cuối năm 2020, Viễn cùng Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường góp 19,3 tỉ đồng mua hai tàu Khánh Hòa 01 và 03 để vận chuyển xăng lậu từ vùng biển Khánh Hòa vào cảng Bắc Vân Phong tiêu thụ. Từ tháng 2 đến tháng 4-2021, nhóm này thực hiện thêm 3 chuyến, tương đương 5,7 triệu lít, trị giá gần 98 tỉ đồng.

Đại án xăng lậu là vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Ông trùm buôn lậu xăng dầu giai đoạn 1 lãnh 15 năm tù

Ở giai đoạn một của chuyên án 920G, cơ quan điều tra xác định tổng lượng xăng buôn lậu hơn 200 triệu lít, trị giá 2.690 tỉ đồng. Lực lượng chức năng đã tịch thu 17 tàu thủy, 22 xe bồn và nhiều tài sản giá trị.

Trước đó, từ ngày 25-10 đến 8-12-2022, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với 74 bị cáo trong chuyên án 920G (giai đoạn 1) về các tội buôn lậu và nhận hối lộ.

Trong đó, các bị cáo cầm đầu là Đào Ngọc Viễn bị tuyên phạt 17 năm tù, Phan Thanh Hữu bị tuyên phạt 16 năm tù về tội buôn lậu; Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) bị tuyên phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, TAND cấp cao tại TPHCM tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm. Trong đó, "ông trùm" Đào Ngọc Viễn bị tuyên phạt 15 năm tù (giảm 2 năm); Phan Thanh Hữu lãnh 13 năm 6 tháng tù (giảm 2 năm 6 tháng tù) cùng về tội buôn lậu.

Riêng Ngô Văn Thụy không được giảm án.

Liên quan đến việc "bảo kê" đường dây xăng lậu này, Tòa án Quân sự Trung ương cũng tuyên 15 năm tù với ông Lê Văn Minh (cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4) 15 năm tù và 12 năm tù với Lê Xuân Thanh (cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3) về tội Nhận hối lộ theo Điều 354, Bộ luật Hình sự.


Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố thêm 23 người trong vụ 200 triệu lít xăng lậu

(NLĐO)-Mở rộng điều tra vụ án “buôn lậu” liên quan chuyên án 920G, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 23 bị can và tạm giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan vụ án

Nhận 240.000 USD từ "trùm" xăng lậu, cựu đại tá nói kết tội nhận hối lộ là chưa phù hợp

(NLĐO) - Cựu đại tá biên phòng Nguyễn Thế Anh khai không gặp gỡ để thoả thuận hay đòi hỏi Phan Thanh Hữu phải chuyển tiền, việc Hữu đưa tiền cho bị cáo là hoàn toàn tự nguyện

Phạt tổng cộng 33 năm tù với 2 "ông trùm" trong đường dây xăng lậu 200 triệu lít

(NLĐO)- Sáng 8-12, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục tuyên án sơ thẩm đối với 74 bị cáo trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ nước ngoài về Việt Nam.

