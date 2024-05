Giải golf Lương Văn Can 2024: Kỳ tích Hole-in-One và ấn tượng "Đêm thương hội"

Nhân kỷ niệm 170 năm ngày sinh danh nhân Lương Văn Can (1854 - 2024), một chí sĩ yêu nước đồng thời được tôn vinh là người thầy đầu tiên của giới doanh nhân Việt Nam, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn đã tổ chức Giải golf Lương Văn Can lần thứ nhất năm 2024.



Trưởng BTC Trần Hoàng phát biểu khai mạc giải

Giải được tổ chức nhằm gây quỹ cho Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can do tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn sáng lập và duy trì từ năm 2011, đồng thời tăng cường công tác truyền thông tư tưởng tiên phong về kinh doanh của Lương Văn Can đến với giới doanh nhân Việt Nam trong và ngoài nước.

Golfer Mai Thanh Hoà giành giải thưởng Hole-in-One

Chỉ sau vài giờ tranh tài, golfer Mai Thanh Hoà (Câu lạc bộ Golf 4.0) đã xuất sắc đoạt giải Hole- in-One tại hố 5D với khoảng cách 105 yard (96,01m).

Thành tích hy hữu với xác suất thành công chỉ là…1/3.000 này giúp người chiến thắng sở hữu phần thưởng là được miễn phí tiền thuê một năm biệt thự Vani trị giá 500 triệu đồng, cùng các vật phẩm có giá trị khác đến từ Ban tổ chức và Nhà tài trợ DT.24.

216 golfer tham dự giải lần thứ nhất

Cú đánh Hole-in-One và thành tích ấn tượng của các golfer đã góp phần làm sôi động đêm Gala trao giải có tên gọi "Đêm thương hội".

Ngoài việc vinh danh các golfer đạt thành tích cao, "Đêm thương hội" còn là dịp để các golfer- doanh nhân hiểu thêm về tinh thần trọng thương, triết lý kinh doanh của danh nhân Lương Văn Can, cùng lan tỏa tinh thần này đến cộng đồng.

Buổi tọa đàm về tư tưởng doanh nhân tại Đêm thuơng hội

Thay vì trao những chiếc cúp như thông lệ, Ban tổ chức Giải golf Lương Văn Can đã trao tượng của cụ Lương Văn Can cùng với bức thư pháp có nội dung là những câu cách ngôn, là lời dạy của cụ Lương Văn Can về đạo kinh doanh.

Golfer Nguyễn Thị Minh Hơn đạt giải nhất bảng nữ

Ban tổ chức đã trao các giải Best Gross (Đạo kinh doanh) cho golfer Lê Thành Hiên; giải Best Net (Đức kinh doanh) cho golfer Cao Thị Lệ Thuỷ; Near line 1A (Ngay thẳng) cho golfer Hán Tấn Quang; Near line 5C (Ngay thẳng) cho golfer Phan Đình Tuệ; Near pin 5A (Siêng năng) cho golfer Hán Tấn Quang; Near pin 4C (Siêng năng) cho golfer Đặng Xuân Minh;

Các golfer tranh tài...

Longest drive 2B (Chính đáng) cho golfer Trần Phượng Hoàng; Longest drive 2D (Chính đáng) cho olfer Lý Triều Vân cùng giải nhất các bảng cho golfer Đỗ Khánh Linh (bảng A), Lê Công Huấn (bảng B), Quang Trưởng (bảng C), Nguyễn Thị Minh Hơn (bảng nữ).