Thể thao

Giải golf tổ chức ở Tây Ninh tự ý đưa tên nhiều cơ quan báo chí vào “Đơn vị bảo trợ truyền thông”

Tâm Quân

(NLĐO) - Giải Golf “Vì trẻ em đến trường” không xin phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh

Ngày 6-9, trên mạng xã hội chia sẻ thư mời dự Giải Golf "Vì trẻ em đến trường" được tổ chức vào sáng cùng ngày tại sân West Lakes Golf & Villas ở xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Phía dưới thư mời có ghi số tài khoản ngân hàng và ghi chú nội dung chuyển tiền là "Ủng hộ giải golf thiện nguyện "vì trẻ em đến trường".

Giải golf tổ chức ở Tây Ninh tự ý đưa tên nhiều cơ quan báo chí vào “Đơn vị bảo trợ truyền thông”- Ảnh 1.

Giải golf tổ chức ở Tây Ninh tự ý đưa tên nhiều cơ quan báo chí vào “Đơn vị bảo trợ truyền thông”- Ảnh 2.

Thư mời dự giải và tấm bảng in logo 12 cơ quan báo chí

Đặc biệt, kèm theo thư mời là hình ảnh một tấm bảng in dòng chữ "Nhà tài trợ đồng hành" và "Đơn vị bảo trợ truyền thông". Ở phần "Đơn vị bảo trợ truyền thông" xuất hiện logo của 12 cơ quan báo chí, gồm: Tuổi Trẻ, VnExpress, Báo Tây Ninh, Truyền hình Tây Ninh, Dân Trí, VOV, Người Lao Động, Pháp Luật TP HCM, Nhân Dân, TTXVN, Sài Gòn Giải Phóng, Tiền Phong.

Nhiều cơ quan báo chí bất ngờ khi logo của mình bỗng dưng xuất hiện tại giải golf này. Trưa cùng ngày, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Đặng Hữu Tài, phụ trách truyền thông Giải Golf "Vì trẻ em đến trường", xác nhận đã để sai thông tin.

"Hôm rồi tôi có đưa thư nhờ anh T.N.L ở một từ báo mời các phóng viên xuống đưa tin. L. đưa danh sách 12 phóng viên thì khâu in ấn bị sai, thay vì chỉ ghi là "đơn vị đưa tin" thôi, chứ không phải là "Đơn vị bảo trợ truyền thông". Tôi sẽ cho bỏ những logo đó ra" - ông Tài nói.

Khi được hỏi tổ chức giải thể thao như thế thì ban tổ chức có xin phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh hay không, thì ông Tài cho biết: "Giải này nhằm ủng hộ quà cho mấy cháu nhập học nên chúng tôi phối hợp cùng UBND xã Hậu Nghĩa tổ chức, không xin phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh".

Tin liên quan

Cảnh báo tình trạng mạo danh bệnh viện để lừa đảo ở TP HCM

Cảnh báo tình trạng mạo danh bệnh viện để lừa đảo ở TP HCM

(NLĐO)- Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP HCM vừa phát cảnh báo về tình trạng có một số fanpage, tài khoản giả mạo bệnh viện để lừa đảo.

Cảnh báo việc mạo danh cơ quan BHXH đặt lịch làm việc, tích hợp CCCD thu phí

(NLĐO) - Tất cả thủ tục BHXH đều miễn phí và dễ dàng thực hiện trên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc ứng dụng BHXH số - VssID

L'Oreal lên tiếng vì bị mạo danh lừa đảo tuyển dụng

(NLĐO)- Tập đoàn L'oreal không phỏng vấn 1 vòng cho các vị trí hay phỏng vấn qua điện thoại cũng không yêu cầu ứng viên nộp bất cứ khoản tiền nào

tỉnh Tây Ninh tài khoản ngân hàng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM giải golf golf Tây Ninh
