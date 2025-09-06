Giải golf tổ chức ở Tây Ninh tự ý đưa tên nhiều cơ quan báo chí vào “Đơn vị bảo trợ truyền thông”

Ngày 6-9, trên mạng xã hội chia sẻ thư mời dự Giải Golf "Vì trẻ em đến trường" được tổ chức vào sáng cùng ngày tại sân West Lakes Golf & Villas ở xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Phía dưới thư mời có ghi số tài khoản ngân hàng và ghi chú nội dung chuyển tiền là "Ủng hộ giải golf thiện nguyện "vì trẻ em đến trường".

Thư mời dự giải và tấm bảng in logo 12 cơ quan báo chí

Đặc biệt, kèm theo thư mời là hình ảnh một tấm bảng in dòng chữ "Nhà tài trợ đồng hành" và "Đơn vị bảo trợ truyền thông". Ở phần "Đơn vị bảo trợ truyền thông" xuất hiện logo của 12 cơ quan báo chí, gồm: Tuổi Trẻ, VnExpress, Báo Tây Ninh, Truyền hình Tây Ninh, Dân Trí, VOV, Người Lao Động, Pháp Luật TP HCM, Nhân Dân, TTXVN, Sài Gòn Giải Phóng, Tiền Phong.

Nhiều cơ quan báo chí bất ngờ khi logo của mình bỗng dưng xuất hiện tại giải golf này. Trưa cùng ngày, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Đặng Hữu Tài, phụ trách truyền thông Giải Golf "Vì trẻ em đến trường", xác nhận đã để sai thông tin.

"Hôm rồi tôi có đưa thư nhờ anh T.N.L ở một từ báo mời các phóng viên xuống đưa tin. L. đưa danh sách 12 phóng viên thì khâu in ấn bị sai, thay vì chỉ ghi là "đơn vị đưa tin" thôi, chứ không phải là "Đơn vị bảo trợ truyền thông". Tôi sẽ cho bỏ những logo đó ra" - ông Tài nói.

Khi được hỏi tổ chức giải thể thao như thế thì ban tổ chức có xin phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh hay không, thì ông Tài cho biết: "Giải này nhằm ủng hộ quà cho mấy cháu nhập học nên chúng tôi phối hợp cùng UBND xã Hậu Nghĩa tổ chức, không xin phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh".