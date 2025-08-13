HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trường ĐH Bách khoa TP HCM phát cảnh báo học bổng lừa đảo mạo danh trường

Huy Lân

(NLĐO) - Những kẻ lừa đảo tiếp tục mạo danh Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP HCM) ra thông báo trúng tuyển học bổng gửi đến các thí sinh.

Trong thông báo ghi ngày 4-8-2025, những kẻ mạo danh Trường ĐH Bách khoa TP HCM đã thông tin đến những thí sinh (chưa trúng tuyển ĐH) về việc "Trúng tuyển học bổng Thế hệ trẻ Việt Nam và University of Technology Sydney".

Thông báo giả này ghi rõ tên người trúng tuyển học bổng trên dành cho sinh viên năm nhất chương trình liên kết "Talented Students" Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM và University of Technology Sydney...

Trường ĐH Bách khoa TP HCM phát cảnh báo học bổng lừa đảo mạo danh trường- Ảnh 1.

Trường ĐH Bách khoa khẳng định đây không phải là thông báo của trường

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, PGS-TS Bùi Mai Hương, Trưởng Phòng Quản trị thương hiệu-Trường ĐH Bách khoa, khẳng định trường đã nhận được thông tin về thông báo trúng tuyển học bổng, tuy nhiên đây là thông báo mạo danh trường.

"Thí sinh sinh năm 2007 đến giờ này còn chưa biết có trúng tuyển ĐH hay không thì lấy đâu ra thông tin trúng tuyển học bổng"-PGS-TS Bùi Mai Hương, nói.

Đại diện Trường ĐH Bách khoa cũng cho biết thêm những thông báo mạo danh trường trong thời gian qua là không hiếm. Trường cũng đã đưa ra các cảnh báo để thí sinh, sinh viên, phụ huynh biết để phòng ngừa. Khi nhận được những thông tin tương tự, thí sinh, sinh viên, phụ huynh cần liên lạc với nhà trường để có thông tin chính thức và tránh bị lừa gạt.

Cách nay 2 tháng, Trường ĐH Bách khoa TP HCM cũng phát đi cảnh báo giả mạo trúng tuyển học bổng và yêu cầu đóng phí xét duyệt theo Chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế.

Theo Hương, mọi quy trình đăng ký và xét duyệt học bổng dành cho sinh viên của Trường ĐH Bách khoa TP HCM đều được thực hiện trên hệ thống chặt chẽ, thông qua email và các kênh thông tin điện tử chính thống của trường.

 

Tin liên quan

Điểm mặt chiêu trò lừa đảo sinh viên thường “sập bẫy”

Điểm mặt chiêu trò lừa đảo sinh viên thường “sập bẫy”

(NLĐO) - Đánh trúng tâm lý của sinh viên thường tìm kiếm những công việc đơn giản, nhẹ nhàng, có mức lương hấp dẫn, nhiều kẻ xấu đã lừa đảo thành công.

Hiếu PC "bật mí" tuyệt chiêu chống lừa đảo qua mạng cho học sinh THPT

(NLĐO)- Chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC chia sẻ những kiến thức quan trọng về an toàn bảo mật thông tin và cách phòng tránh lừa đảo trực tuyến cho học sinh THPT

TP HCM: Xuất hiện trò lừa đảo thông báo trúng tuyển lớp 10

(NLĐO)- Sau khi biết điểm thi lớp 10, một số học sinh tại TP HCM nhận được tin nhắn thông báo trúng tuyển vào lớp 10 kèm theo đề nghị đến trường để nộp hồ sơ.

