Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam”: Giải thưởng giá trị, ý nghĩa thiết thực

Ban Tổ chức Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 2- năm 2024 sẽ trao bộ cúp được chế tác công phu, giá trị và các giải thưởng dành cho các golfer xuất sắc lẫn giải kỹ thuật, gồm: Best Gross; Best Net; nhất, nhì mỗi bảng (A, B, C); Longest Drive cho nam, nữ; Nearest to the Pin và Nearest to the Line.

Hấp dẫn nhất và đáng chờ đợi nhất là giải thưởng hole-in-one (H.I.O). Ở lần tổ chức năm nay, Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" sẽ trao 2 giải H.I.O - một giải gồm xe hơi Subaru Forester cùng bộ gậy golf Honma Beres 09 5 sao với tổng trị giá khoảng 2,8 tỉ đồng; một giải là xe hơi Subaru Outback trị giá khoảng 2 tỉ đồng.