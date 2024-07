Sân golf Tân Sơn Nhất: Đẳng cấp hàng đầu, thử thách golfer

Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 2-2024 do Báo Người Lao Động tổ chức nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, đồng thời hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bên cạnh việc tạo thêm sân chơi dành cho các golf thủ không chuyên, giải còn là hoạt động tạo thêm kinh phí cho chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động phát động, thực hiện và chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do Báo Người Lao Động tiếp nhận quản lý, điều hành.

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" tranh tài theo thể thức đấu gậy trực tiếp Handicap 18 hố, xuất phát đồng loạt. VĐV được phân chia theo handicap chính thức vào 3 bảng đấu khác nhau.

Giải thưởng chung cuộc phong phú, đa dạng và giá trị, hứa hẹn sẽ tạo nên những cuộc tranh tài hấp dẫn, gồm: Best Gross; nhất, nhì, ba mỗi bảng (A, B, C); Longest Drive cho nam, nữ; Nearest to the Pin; Nearest to the Line, Hole-in-One.

Golfer đăng ký tham dự qua số điện thoại: 0886.438.839.