Golf thủ đoạt giải Best gross ở Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 2 - năm 2024 nói gì?

Vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để giành danh hiệu cao nhất tại Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 2 - năm 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức, ít ai biết golfer Đinh Ngọc Quảng là nhà báo hiện công tác tại Báo Công an TP HCM và chỉ mới 4 năm theo đuổi môn thể thao này.

Golfer Đinh Ngọc Quảng (giữa) nhận cúp và giải thưởng cho giải Best gross từ Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân (trái) và Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng

Chia sẻ cảm xúc sau khi đăng quang, anh Quảng xúc động và hạnh phúc khi được tham dự Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 2 năm 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức. Anh nói: "Hai lần tổ chức giải đấu đều thành công rực rỡ, mang ý nghĩa nhân văn, đóng góp cho xã hội, Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" của Báo Người Lao Động giúp golf thủ có những trải nghiệm thú vị, gắn kết cộng đồng. Tôi mong rằng giải đấu sẽ tiếp tục duy trì và phát triển hơn ở những kỳ tới".

Anh Quảng thường xuyên tham gia những hoạt động thể thao mang tính thiện nguyện, đóng góp nhiều vào các chương trình hỗ trợ, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Golfer này cũng khiêm tốn khi cho rằng may mắn mới giành được giải Best gross ở sự kiện do Báo Người Lao Động tổ chức lần này.

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 2 = năm 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức thành công, tạo ấn tượng tốt với các golf thủ

"Tôi thi đấu với tinh thần tôn trọng giải đấu và đối thủ. Đây là môn thể thao giúp người chơi tự vượt qua chính mình và tôi chỉ cố gắng, nỗ lực, tập trung thi đấu để hoàn thành mục tiêu đề ra. Khá may mắn để giành được Best gross, tôi mong rằng sẽ ngày càng hoàn thiện kỹ năng, tiến bộ hơn khi thi đấu ở môn chơi này".

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 2 - năm 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức chính thức khép lại với những cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Bên cạnh sự kiện thi đấu, hoạt động thiện nguyện cũng được các golfer nhiệt tình ủng hộ, quyên góp hàng trăm triệu đồng cho chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của Báo Người Lao Động.