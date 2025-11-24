HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải Golf "Vòng tay yêu thương": Sân chơi nhiều ý nghĩa

Đào Tùng

144 golfer sẽ tham gia Giải Golf "Vòng tay yêu thương" do Báo Người Lao Động tổ chức vào tháng 12-2025 để cùng chia sẻ tình yêu thương với cộng đồng

Giải Golf "Vòng tay yêu thương" năm 2025 sẽ được Báo Người Lao Động tổ chức tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP HCM) vào ngày 25-12. Ở lần tổ chức thứ tư, sự kiện thể thao này tiếp tục hướng tới việc quan tâm, chăm lo và sẻ chia tình yêu thương với cộng đồng.

Thể hiện tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái

Báo Người Lao Động tổ chức giải golf lần thứ nhất vào tháng 9-2023 với mục đích tạo thêm sân chơi dành cho các golfer không chuyên tại TP HCM và các tỉnh, thành trên cả nước. Đến nay, qua 3 mùa giải, hàng trăm golfer đã tham gia tranh tài, giúp giải tạo được tiếng vang trong cộng đồng những người đam mê môn thể thao này.

Bên cạnh những kết quả đáng chú ý về chuyên môn và nhiều câu chuyện cảm động phía sau các cuộc tranh tài, hàng trăm triệu đồng thể hiện tấm lòng của các golfer, doanh nghiệp thông qua hoạt động đấu giá vật phẩm hoặc quyên góp thiện nguyện đã được chuyển đến hai chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của Báo Người Lao Động.

Từ thành công của Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" 3 mùa giải vừa qua, Ban Tổ chức kỳ vọng tạo được những dấu ấn mới đầy sức hút cho sự kiện lần thứ 4 - năm 2025. Giải tiếp tục được mở rộng về thành phần thi đấu, không phân biệt nam nữ, lứa tuổi và những golfer quốc tịch nước ngoài đều có thể tham gia.

Tên gọi "Vòng tay yêu thương" thể hiện tâm huyết của nhà tổ chức giải đấu, với mục tiêu thông qua cuộc tranh tài thể thao này để vận động các nhà hảo tâm, nhà tài trợ chung tay cùng chương trình "Vòng tay yêu thương" của Báo Người Lao Động, góp sức chăm lo cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi đón Tết Bính Ngọ; đặc biệt là chung tay khắc phục hậu quả bão lũ tại miền Trung.

Tham dự giải cũng là dịp để các vận động viên cùng thể hiện tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái, góp phần xây dựng một cộng đồng golfer mạnh mẽ và gắn kết, đồng thời tạo ra những tác động tích cực đến xã hội.

Giải Golf "Vòng tay yêu thương": Sân chơi nhiều ý nghĩa - Ảnh 1.

Nhiều VĐV đang hào hứng chờ các cuộc so tài ở Giải Golf “Vòng tay yêu thương” năm 2025. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Giải thưởng hấp dẫn

Các cuộc tranh tài tại Giải Golf "Vòng tay yêu thương" sẽ diễn ra từ buổi trưa. Tuy là sân chơi phong trào, Ban Tổ chức vẫn bố trí lực lượng trọng tài điều hành có chứng chỉ trong nước và quốc tế. Điều lệ thi đấu đã được ban hành với nhiều điều khoản chặt chẽ, bảo đảm công bằng, minh bạch, giúp các golfer tự tin tranh tài, hướng đến kết quả tốt nhất.

Về phía đơn vị đăng cai, sân golf Tân Sơn Nhất hỗ trợ cao nhất về công tác tổ chức, bố trí sân, tiêu, vị trí cờ hay các chướng ngại vật bảo đảm tuân theo quy chuẩn quốc gia... để tìm ra vận động viên xuất sắc, có chuyên môn cao nhất.

Các golfer tranh tài theo thể thức đấu gậy trực tiếp 18 hố với handicap chính thức được công bố vào ngày 25-6-2025. Các cuộc so tài sẽ diễn ra theo 3 bảng đấu khác nhau để chọn ra người chiến thắng xứng đáng. Với lệ phí tham dự phù hợp, người chơi sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi: Phí sân, caddie, xe điện 18 hố và tham dự tiệc gala tổng kết ấm cúng, hấp dẫn vào tối cùng ngày.

Tổng giá trị giải thưởng Giải Golf "Vòng tay yêu thương" lên đến hàng tỉ đồng, với nhiều giải kỹ thuật: Best Gross, nhất - nhì - ba mỗi bảng, Longest Drive, Nearest to the Pin, Nearest to the Line... Trong đó, giải đặc biệt hole-in-one vô cùng hấp dẫn với các hiện vật và vật phẩm rất có giá trị.

Mỗi đường golf không chỉ thể hiện bản lĩnh thi đấu mà còn là biểu tượng của sự kết nối, sẻ chia giá trị, lan tỏa tinh thần phụng sự cộng đồng - đúng với thông điệp và tiêu chí hoạt động nhân văn mà Báo Người Lao Động luôn theo đuổi. 

Sân golf Tân Sơn Nhất - địa điểm tổ chức giải - là một trong những sân thi đấu môn thể thao này hàng đầu tại Việt Nam. Với diện tích hơn 150 ha, chất lượng đạt chuẩn quốc tế, được thiết kế bởi Công ty Nelson & Haworth (Mỹ), đây là địa chỉ quen thuộc của các giải golf lớn trong nước và quốc tế.


Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng: Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" là sân chơi đầy ý nghĩa

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng: Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" là sân chơi đầy ý nghĩa

(NLĐO) - Sau hành trình thi đấu sáng 10-8, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng cho rằng Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" 2024 là sân chơi ý nghĩa và kỳ vọng sẽ duy trì lâu dài

Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 3 - năm 2025: Để lại dấu ấn đẹp

(NLĐO) – Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 3 - năm 2025 để lại dấu ấn đẹp không chỉ với golfer mà với cả cộng đồng

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 3 - 2025: Hành trình phụng sự cộng đồng

(NLĐO) - Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần thứ 3 - năm 2025 là nhịp cầu kết nối những tấm lòng thiện nguyện, lan tỏa yêu thương và tinh thần trách nhiệm xã hội.

