Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng: Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" là sân chơi đầy ý nghĩa

Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 2 - năm 2024 tranh tài theo thể thức đấu gậy trực tiếp handicap 18 hố, chia làm 3 bảng khác nhau. Với thể thức này, các golfer sẽ thi đấu một vòng 18 hố để chọn ra người chiến thắng toàn giải.

Các Golfer chụp hình kỷ niệm tham gia giải đấu

Sau khi hoàn thành 18 hố, ông Trần Trọng Dũng - Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - đánh giá cao chất lượng chuyên môn tại Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 2 năm 2024. Ông nói: "Tôi vui vì được giao lưu, thi đấu với các đồng nghiệp, các golf thủ xuất sắc. Về thành tích cá nhân, tôi đã hoàn thành mục tiêu đề ra và mong rằng sẽ cải thiện hơn ở những giải đấu tiếp theo".

Ông Dũng đánh giá cao ý nghĩa giải đấu và hy vọng Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" do Báo Người Lao Động tổ chức sẽ duy trì hằng năm. "Đây là hoạt động ý nghĩa, không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho những đồng nghiệp mà còn thúc đẩy tinh thần rèn luyện thể thao cộng đồng. Bên cạnh đó, thông qua giải đấu, nhiều hoạt động quyên góp, hỗ trợ giúp đỡ trẻ em nghèo".

"Cùng với Giải golf "Tôi yêu Việt Nam", Báo Người Lao Động cũng tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa thiết thực sau mặt báo như Mai vàng, hợp phần Đường cờ Tổ quốc trong chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", Giải Mrathon, các cuộc thi viết giàu chủ đề.... vốn là thương hiệu của báo và được nhiều người biết đến.

Đây là điều đáng tự hào đối với những người làm báo. Hy vọng năm 2025, thời điểm kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, các chương trình này tiếp tục được phát triển, nâng tầm" - Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nói thêm.

Ông Trần Trọng Dũng - Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Ngoài hai giải thưởng Hole-in-One là hai xe hơi Subaru cùng bộ gậy Honma Beres 09 5 sao tổng trị giá khoảng 4,8 tỉ đồng, cơ cấu giải thưởng giá trị và đa dạng cho các giải chuyên môn, kỹ thuật gồm: Best Gross; Nhất, nhì, ba các bảng (A, B, C); Longest Drive cho nam, nữ; Nearest to the Pin; Nearest to the Line.

Theo đúng tiêu chí của giải đấu, Ban Tổ chức tổ chức quyên góp, đấu giá tại gala tổng kết, cộng thêm toàn bộ khoản thu tại giải – sau khi trừ chi phí tổ chức - sẽ được đóng góp vào 2 chương trình phục vụ cộng đồng xã hội mang ý nghĩa nhân văn và tính phụng sự, gồm chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh – sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của Báo Người Lao Động.