Sự kiện thể thao thiện nguyện này đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo golfer trong và ngoài nước, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sẻ chia vì cộng đồng.

Sân chơi ý nghĩa của cộng đồng golfer

Kể từ lần đầu tổ chức vào tháng 9-2023, sự kiện thể thao do Báo Người Lao Động tổ chức đã trở thành điểm hẹn thường niên quen thuộc của cộng đồng những người yêu golf. Qua 3 mùa giải "Tôi yêu Việt Nam", hàng trăm golfer đến từ nhiều vùng miền đã tham gia tranh tài, tạo nên không khí thi đấu sôi nổi, thân thiện nhưng vẫn bảo đảm chuyên môn.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động thể thao đơn thuần, mỗi mùa giải còn ghi dấu ấn sâu sắc nhờ những câu chuyện đầy nhân văn phía sau những cuộc tranh tài sôi nổi. Thông qua hoạt động đấu giá vật phẩm và quyên góp thiện nguyện, hàng trăm triệu đồng đã được các golfer, doanh nghiệp chung tay gửi về 2 chương trình xã hội lớn của Báo Người Lao Động là "Tự hào cờ Tổ quốc" và "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo".

Giải Golf “Vòng tay yêu thương” mang tinh thần kết nối, sẻ chia với cộng đồng. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Nguồn kinh phí ấy đã góp phần mang yêu thương đến các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Từ nền tảng thành công đó, Ban Tổ chức quyết định tiếp tục tổ chức mùa giải thứ tư với tên gọi mới "Vòng tay yêu thương" - thể hiện trọn vẹn tinh thần sẻ chia, nhân ái mà Báo Người Lao Động bền bỉ theo đuổi trong suốt nhiều năm qua.

"Vòng tay yêu thương" kết nối cộng đồng

Giải Golf "Vòng tay yêu thương" năm 2025 được mở rộng đối tượng tham gia, không phân biệt giới tính, lứa tuổi hay quốc tịch, nhằm tạo điều kiện để đông đảo golfer trong và ngoài nước cùng hội tụ, giao lưu, tranh tài. Dự kiến, khoảng 144 golfer sẽ góp mặt trong ngày tranh tài chính thức 25-12.

Tên gọi giải đấu cũng chính là thông điệp mà những người tổ chức muốn gửi gắm: Thông qua sân chơi thể thao cộng đồng, kêu gọi sự đồng hành của doanh nghiệp, nhà hảo tâm để cùng chung tay với chương trình "Vòng tay yêu thương" của Báo Người Lao Động. Nguồn kinh phí vận động sẽ được dùng để chăm lo Tết cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi và hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ tại các tỉnh miền Trung, nơi thường xuyên gánh chịu thiên tai khắc nghiệt.

Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức Giải Golf "Vòng tay yêu thương" - thông tin: "Giải sẽ được tổ chức tại sân golf Tân Sơn Nhất vào ngày 25-12 với đông đảo vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên, trong nước cũng như quốc tế tham dự. Rất nhiều doanh nghiệp đối tác, đơn vị đồng hành đã nhận lời hỗ trợ Ban Tổ chức để giải đấu diễn ra thành công tốt đẹp".

Tổ chức bài bản, bảo đảm tính chuyên nghiệp

Dù là một sân chơi phong trào, song công tác tổ chức vẫn được Ban Tổ chức đặc biệt chú trọng, bảo đảm tính chuyên nghiệp, công bằng và minh bạch cao nhất. Các cuộc tranh tài sẽ diễn ra từ buổi trưa 25-12 theo thể thức đấu gậy trực tiếp 18 hố, áp dụng handicap chính thức của từng vận động viên.

Ban Tổ chức bố trí đội ngũ trọng tài có chứng chỉ trong nước và quốc tế, trực tiếp điều hành trên sân, giám sát mọi diễn biến nhằm bảo đảm tuân thủ chặt chẽ điều lệ thi đấu. Các golfer được chia thành 3 bảng đấu để chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất ở từng nhóm đối tượng.

Về phía đơn vị đăng cai, sân golf Tân Sơn Nhất tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cao nhất cho công tác tổ chức, bảo đảm mọi tiêu chuẩn thi đấu theo chuẩn quốc gia và quốc tế. Với lệ phí tham dự hợp lý, người chơi được hưởng trọn gói các quyền lợi gồm: phí sân, caddie, xe điện trọn 18 hố và tham dự gala tổng kết - trao giải diễn ra vào tối cùng ngày trong không khí giao lưu ấm cúng, thân tình.

Giải thưởng giá trị, sức hút lớn

Một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn cho Giải Golf "Vòng tay yêu thương" chính là cơ cấu giải thưởng có tổng giá trị lên đến hàng tỉ đồng. Bên cạnh các giải chuyên môn như Best Gross, nhất - nhì - ba mỗi bảng, giải đấu còn có hệ thống giải kỹ thuật phong phú gồm Longest Drive, Nearest to the Pin, Nearest to the Line…

Đặc biệt, điểm nhấn đáng chờ đợi nhất là giải Hole-in-One vô cùng giá trị với hiện vật và vật phẩm có giá trị lớn, hứa hẹn mang đến thêm kịch tính, phấn khích cho các golfer trong suốt ngày thi đấu.

Mỗi cú swing trên sân không chỉ là cuộc đua về điểm số hay thành tích cá nhân, mà còn tượng trưng cho tinh thần kết nối, sẻ chia yêu thương - giá trị cốt lõi mà giải đấu và Báo Người Lao Động theo đuổi.