Càng gần đến thời điểm tranh tài, không khí của giải chạy "Tự hào Tổ quốc tôi" lần 2 - năm 2025 càng trở nên sôi động, từ công tác tổ chức cho đến việc kết nối cộng đồng chạy bộ, những runner sớm đăng ký tham dự.

Giải Half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" lần 2 - năm 2025 được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025); kỷ niệm 50 năm thành lập Báo Người Lao Động (28.7.1975 - 28.7.2025). Sự kiện thể thao cộng đồng này cũng nhằm hưởng ứng việc triển khai sâu rộng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" với mục tiêu nâng cao sức khỏe người dân cũng như tăng cường chất lượng cuộc sống.

Đường chạy “Tự hào Tổ quốc tôi” sẽ đi qua Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2 (Ảnh: VBU)

Với tất cả ý nghĩa đó, Ban Tổ chức giải trong gần một năm qua đã nhiều lần đi tiền trạm, khảo sát đường chạy; bàn bạc với địa phương tổ chức về công tác hỗ trợ bảo đảm an toàn trật tự, khâu hậu cần, tình nguyện viên; thảo luận với đơn vị vận hành về mọi phương diện tổ chức, thi đấu, may và in ấn áo đấu, thiết kế và sản xuất huy chương…

Việc triển khai quảng bá, kết nối với các cộng đồng chạy bộ cũng như người chạy cá nhân, liên hệ mời các nhân vật nổi tiếng của xã hội cũng như giới thể thao, giải trí đồng hành cùng giải rất được chú trọng. Cổng đăng ký thi đấu được mở từ ngày 3-2 và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã chào đón đông đảo người tham dự, chắc chắn đạt đủ số lượng đăng ký trước khi chính thức đóng cổng vào ngày 15-3.

Ngoài diễn viên - ca sĩ S.T Sơn Thạch nhận lời làm đại sứ của giải đấu, nhiều nhân vật nổi tiếng, bao gồm cựu tuyển thủ quốc gia môn điền kinh Nguyễn Thị Thanh Phúc, Khuất Phương Anh, những tên tuổi hàng đầu ở các bộ môn khác như: Phạm Văn Mách, Tôn Hoàng Khánh Lan, Lữ Gia Nam (thể hình), Trần Thị Đoan Trang (thể thao mùa đông)… sẽ tham gia chạy trực tiếp ở các cự ly.

Việc những VĐV đạt thành tích tốt tại giải năm 2024 như Lê Thị Hà, Đoàn Thị Hiền, Lê Hữu Lộc hay Nguyễn Thị Thương… tiếp tục góp mặt để bảo vệ danh hiệu của mình cũng là nét thú vị, mang thêm sắc màu cho đường chạy "Tự hào Tổ quốc tôi" năm nay.

Được chọn là điểm xuất phát và về đích của giải lần đầu tiên cũng như giải lần 2 năm nay, Khu Truyền thống cách mạng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (còn gọi là Khu Di tích Mậu Thân 1968 hay Khu Di tích Láng Le - Bàu Cò) trên địa bàn xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh là một địa danh lịch sử nổi tiếng tại TP HCM.

Láng Le - Bàu Cò - một vùng quê mộc mạc với sông ngòi, kênh rạch chằng chịt đầy tôm cá cùng những cánh đồng lúa mênh mông, thu hút nhiều loài chim trời - đã trở thành một vùng đất lịch sử bởi những trận đánh lớn qua hai cuộc kháng chiến cũng như cửa ngõ cho các cánh quân giải phóng tiến vào nội đô ở Chiến dịch Hồ Chí Minh. Khu Di tích Láng Le - Bàu Cò được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố vào năm 2003, thu hút hàng triệu lượt khách tham quan, tìm hiểu về lịch sử vùng đất yên bình, anh hùng này.

Những VĐV tham gia cự ly 21 km cũng sẽ có dịp chạy ngang qua Học viện Phật giáo Việt Nam (cơ sở 2 tại TP HCM) tại địa bàn xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh - nơi diễn ra Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (VESAK) 2025 vào đầu tháng 5. Chính quyền TP HCM đã đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng hết sức khang trang, tạo điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức đại lễ, nơi diễn ra cuộc hành hương dành cho gần 3.000 đại biểu chính thức trong nước và quốc tế, bên cạnh hàng ngàn tín đồ nhân sự kiện trọng đại của Phật giáo.

Dự kiến Phật tử từ 80 quốc gia, vùng lãnh thổ sẽ tham gia đại lễ VESAK lần này tại Việt Nam, sau các năm 2008 tại Hà Nội, 2014 tại Ninh Bình và 2019 ở Hà Nam. Những mái chùa ngói đỏ cổ kính, ẩn hiện dưới tán cây xanh mướt trên vùng đất gần 30 ha là nơi tu hành, học tập, nghiên cứu Phật pháp của hàng ngàn tăng ni từ năm 2016. Sắp tới, đây sẽ là nơi diễn ra một trong những sự kiện văn hóa quốc tế quan trọng nhằm tôn vinh các giá trị nhân văn và hòa bình toàn cầu. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Giải Half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" lần 2 - năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức. . Ngày chạy: 12 và 13-4-2025. . Địa điểm: Xã Tân Nhựt và xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM. . Website: nld.com.vn/the-thao/marathon.htm . Fanpage: giaihalfmarathontuhaotoquoctoi Giải Half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" lần 2 - năm 2025 mở cổng bán vé từ ngày 3-2 với giá cụ thể: 290.000 đồng (đường chạy kids run 1,5 km), 300.000 đồng (6 km), 500.000 đồng (11 km) và 800.000 đồng (21 km), qua 2 cổng phân phối chính thức Acti Up và iRace.vn. Ban Tổ chức đã điều chỉnh giá vé năm nay theo hướng giảm nhẹ, tạo điều kiện để đông đảo runner đến với giải. Ngoài ra, chính sách khuyến mãi 10% (khi mua 10-50 vé), 15% (từ vé 51 đến 100) và 20% (từ vé thứ 101 trở đi) được áp dụng cho đến ngày đóng cổng bán vé 15-3. Ban tổ chức chỉ mở bán vé qua hai cổng chính thức Irace.vn (https://ticket.irace.vn/half-marathon-tu-hao-to-quoc-toi-2025) và ActiUp (https://actiup.net/vi/event/giai-half-marathon-tu-hao-to-quoc-toi-2025-lan2).