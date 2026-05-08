HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Giải Hạng nhất: Trường Tươi Đồng Nai thua trận đầu tiên

Tường Phước

(NLĐO) - Tận dụng tốt hai tình huống "không chiến", CLB Bắc Ninh khiến Trường Tươi Đồng Nai phải nhận thất bại đầu tiên ở Giải Hạng nhất quốc gia 2025-2026.

Giải Hạng nhất: Trường Tươi Đồng Nai thua trận đầu tiên - Ảnh 1.

Trường Tươi Đồng Nai hướng tới mục tiêu thắng trận khi làm khách trên sân Bắc Ninh ở vòng 18 Giải Hạng nhất quốc gia 2025-2026 để xây chắc ngôi đầu bảng, sớm đoạt tấm vé thăng hạng V-League.

Bắc Ninh và Trường Tươi Đồng Nai - Clip: FPT Play

Đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng sở hữu dàn sao từng khoác áo tuyển quốc gia và giàu kinh nghiệm V-League, nhanh chóng chiếm thế chủ động, thể hiện sự lấn lướt dù phải chơi trên sân đối phương.

Tuy nhiên, trước lối chơi đầy kỷ luật của đội chủ nhà, Trường Tươi Đồng Nai bế tắc trong việc triển khai tấn công, tìm kiếm bàn mở tỉ số. Ở chiều ngược lại, Bắc Ninh FC được tiếp sức từ sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, tận dụng tốt cơ hội để định đoạt trận đấu.

Giải Hạng nhất: Trường Tươi Đồng Nai thua trận đầu tiên - Ảnh 2.

Giằng co xuyên suốt 70 phút, Bắc Ninh FC bất ngờ có bàn mở tỉ số khi Vũ Hồng Quân bật cao đánh đầu sau tình huống đá phạt góc bên cánh trái của đồng đội. Nhưng lợi thế dẫn bàn của thầy trò ông Paulo Foiani không lâu dài, khi đội khách có bàn gỡ từ tình huống thực hiện thành công phạt đền 11m của Alex Sandro De Oliveira.

Khi khán giả tin rằng hai đội sẽ chia điểm thì Bắc Ninh FC tiếp tục gây sốc. Tận dụng tốt tình huống "không chiến" ở khu vực 16m50, tiền đạo Bruno Cunha bật cao đánh đầu dũng mãnh khiến thủ thành Tấn Trường phải vào lưới nhặt bóng ở phút bù giờ cuối trận.

Giải Hạng nhất: Trường Tươi Đồng Nai thua trận đầu tiên - Ảnh 3.

Pha lập công của chân sút ngoại binh từng khoác áo Viettel vô địch V-League 2020 và đoạt giải "Vua phá lưới" V-League 2019 khiến HLV Park Hang-seo vỡ òa sung sướng khi trực tiếp theo dõi đội nhà thi đấu.

Chiến thắng 2-1 giúp Bắc Ninh FC rút ngắn khoảng cách với Trường Tươi Đồng Nai xuống còn 3 điểm, nhen nhóm hy vọng vô địch Giải Hạng nhất quốc gia 2025-2026. Trong khi đó, đoàn quân HLV Nguyễn Việt Thắng phải nhận trận thua đầu tiên ở sân chơi Hạng nhất mùa này nhưng vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 41 điểm sau 18 vòng đấu.

Xem V.League 2-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


Tin liên quan

CLB Trường Tươi Đồng Nai khai xuân, viết tiếp mạch bất bại

CLB Trường Tươi Đồng Nai khai xuân, viết tiếp mạch bất bại

(NLĐO) - Khép lại ngày xuân 2026, CLB Đồng Nai trở lại với vòng 10 Giải Hạng nhất 2025-2026, hướng tới mạch 10 trận bất bại khi tiếp đối thủ trên sân nhà.

Minh Vương "nổ súng", Đồng Nai thắng đậm nhất mùa

(NLĐO) - Vòng 17 Hạng nhất 2025-2026, Minh Vương và đồng đội thắng đậm 6-0 trước Thanh Niên TP HCM để củng cố ngôi đầu bảng

Sân Bình Phước được NHM phủ kín xem trình diễn drone và Minh Vương, Xuân Trường thi đấu

(NLĐO) - Khán đài sân Bình Phước được NHM phủ kín xem trình diễn drone, CLB Đồng Nai thi đấu vòng 17 Hạng nhất và chào mừng lên thành phố trực thuộc trung ương.

Park Hang-seo Giải hạng Nhất Giải Hạng nhất quốc gia Trường Tươi Đồng Nai Bắc Ninh FC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo