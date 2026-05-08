Giải Hạng nhất: Trường Tươi Đồng Nai thua trận đầu tiên

Trường Tươi Đồng Nai hướng tới mục tiêu thắng trận khi làm khách trên sân Bắc Ninh ở vòng 18 Giải Hạng nhất quốc gia 2025-2026 để xây chắc ngôi đầu bảng, sớm đoạt tấm vé thăng hạng V-League.

Bắc Ninh và Trường Tươi Đồng Nai - Clip: FPT Play

Đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng sở hữu dàn sao từng khoác áo tuyển quốc gia và giàu kinh nghiệm V-League, nhanh chóng chiếm thế chủ động, thể hiện sự lấn lướt dù phải chơi trên sân đối phương.

Tuy nhiên, trước lối chơi đầy kỷ luật của đội chủ nhà, Trường Tươi Đồng Nai bế tắc trong việc triển khai tấn công, tìm kiếm bàn mở tỉ số. Ở chiều ngược lại, Bắc Ninh FC được tiếp sức từ sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, tận dụng tốt cơ hội để định đoạt trận đấu.

Giằng co xuyên suốt 70 phút, Bắc Ninh FC bất ngờ có bàn mở tỉ số khi Vũ Hồng Quân bật cao đánh đầu sau tình huống đá phạt góc bên cánh trái của đồng đội. Nhưng lợi thế dẫn bàn của thầy trò ông Paulo Foiani không lâu dài, khi đội khách có bàn gỡ từ tình huống thực hiện thành công phạt đền 11m của Alex Sandro De Oliveira.

Khi khán giả tin rằng hai đội sẽ chia điểm thì Bắc Ninh FC tiếp tục gây sốc. Tận dụng tốt tình huống "không chiến" ở khu vực 16m50, tiền đạo Bruno Cunha bật cao đánh đầu dũng mãnh khiến thủ thành Tấn Trường phải vào lưới nhặt bóng ở phút bù giờ cuối trận.

Pha lập công của chân sút ngoại binh từng khoác áo Viettel vô địch V-League 2020 và đoạt giải "Vua phá lưới" V-League 2019 khiến HLV Park Hang-seo vỡ òa sung sướng khi trực tiếp theo dõi đội nhà thi đấu.

Chiến thắng 2-1 giúp Bắc Ninh FC rút ngắn khoảng cách với Trường Tươi Đồng Nai xuống còn 3 điểm, nhen nhóm hy vọng vô địch Giải Hạng nhất quốc gia 2025-2026. Trong khi đó, đoàn quân HLV Nguyễn Việt Thắng phải nhận trận thua đầu tiên ở sân chơi Hạng nhất mùa này nhưng vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 41 điểm sau 18 vòng đấu.

