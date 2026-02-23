CLB Trường Tươi Đồng Nai khai xuân, viết tiếp mạch bất bại

Giữa không khí rộn ràng của những ngày xuân Bính Ngọ 2026, CLB Trường Tươi Đồng Nai đang viết nên câu chuyện đầy cảm hứng với một "mùa xuân" thực sự trên đỉnh bảng xếp hạng.

Đội bóng miền Đông Nam Bộ tiến bước như nhịp chuyển của mùa xuân, nhẹ nhàng mà đầy nội lực. Sau 9 vòng đấu, 21 điểm cùng khoảng cách 4 điểm so với đội bám đuổi đã giúp họ chiếm lĩnh vị trí đỉnh bảng.

Đáng chú ý hơn, Trường Tươi Đồng Nai vẫn là tập thể duy nhất chưa nếm mùi thất bại với 6 chiến thắng và 3 trận hòa, là minh chứng rõ ràng cho bản lĩnh trong cuộc đua đường dài mùa giải năm nay.

Sức mạnh từ sự ổn định hàng công

Với 18 bàn và nhận 8 bàn thua, thống kê này không chỉ là những con số khô khan, mà là lời khẳng định cho hệ thống ổn định và sắc bén. Dù Công Phượng chưa thể trở lại toàn diện vì chấn thương, Tự Nhân chỉ còn là cái bóng mùa trước nhưng guồng quay chiến thuật của HLV Nguyễn Việt Thắng không hề gặp khó.

Trong đó, Minh Vương với 5 bàn, đang đồng dẫn đầu danh sách ghi bàn. Cựu sao HAGL không chỉ tỏa sáng trong khâu ghi bàn, anh còn thổi làn gió sáng tạo vào lối chơi với những đường chuyền xé toạc hàng thủ đối phương.

Minh Vương đồng dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 bàn/ 9 vòng đấu

Lực lượng còn lại của hàng công, Hồ Thanh Minh thì mang đến nguồn năng lượng xông xáo và Alex Sandro thể hiện bản năng sát thủ trước khung thành. Bộ ba này tạo thành mũi nhọn sắc bén, vừa ghi bàn cho CLB Đồng Nai năm nay.

Hữu Tuấn và Tấn Sinh đang vững vàng ở trung tâm, trong khi Thành Lộc và Văn Sơn công thủ nhịp nhàng nơi hai cánh. Tuy nhiên, việc mới chỉ nhận 8 bàn thua sau 9 vòng là thành quả của hàng phòng ngự mà còn là sự kỷ luật, tập trung và tinh thần tập thể của toàn đội.

Nơi kết nối cả hai lực lượng trên là tuyến giữa, hàng tiền vệ với Sầm Ngọc Đức thu hồi bóng, Xuân Trường mềm mại điều tiết thế trận và Tự Nhân bền bỉ kết nối hai tuyến giúp Đồng Nai luôn làm chủ nhịp độ, dù tấn công hay phòng ngự.

Chờ mùa giải lịch sử với vé thăng hạng

Việc dẫn trước đội nhì bảng 4 điểm, CLB Đồng Nai không chỉ nắm ưu thế về điểm số mà còn tạo đà tâm lý vững vàng.

Tuy áp lực ở ngôi đầu là điều khó tránh, đây cũng là thước đo bản lĩnh cho đoàn quân HLV Nguyễn Việt Thắng. Qua từng vòng đấu, đội bóng này vẫn giữ được sự tập trung và tinh thần chiến đấu đến phút chót.

Chuỗi trận bất bại với 21 điểm sau 9 vòng, hàng công mạnh nhất giải cùng cách biệt an toàn với nhóm bám đuổi đang mở ra cơ hội lớn cho Đồng Nai. Phong độ hiện tại không chỉ mang đến niềm vui trước mắt mà người hâm mộ còn có quyền mơ về tấm vé thăng hạng lên V-League 2026-2027.

Chặng đường phía trước còn dài, nhưng với tinh thần kiên cường và sự gắn kết tập thể, đội bóng hoàn toàn có thể biến mùa giải này thành cột mốc lịch sử.

Để hiện thực hóa điều đó, Đồng Nai sẽ tiếp tục hành trình khi đón tiếp Đồng Tháp vào ngày 27-2. Trận đấu khai xuân này được đánh giá dễ dàng với thầy trò HLV Việt Thắng khi đối thủ chưa nếm mùi chiến thắng, với 6 trận hòa 3 thua và đứng áp chót trên bảng xếp hạng Hạng nhất 2025-2026.