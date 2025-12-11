Giải Jackpot 2 của xổ số Vietlott có vé trúng 4,6 tỉ đồng





Theo thông tin từ Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), tại kỳ quay số mở thưởng diễn ra cuối ngày 11-12, Vietlott xác định một vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 2 với giá trị gần 4,6 tỉ đồng.

Tờ vé số may mắn trúng giải Jackpot 2 có 5 cặp số trùng với 5 trong 6 cặp số của giải Jackpot 1, gồm 2-45-48-55-13-09, và một cặp số trùng với số đặc biệt 38.

Giới kinh doanh xổ số cho biết sau khi giá trị giải Jackpot 1 vượt qua 90 tỉ đồng và chưa có vé trúng, sức mua đã tăng mạnh. Số lượng vé số Power 6/55 phát hành rất lớn. Thế nên xác suất trúng giải Jackpot là rất cao và đã có vé trúng giải Jackpot 2.