Theo thông tin từ Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), tại kỳ quay số mở thưởng diễn ra cuối ngày 2-12, Vietlott xác định một vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 2 với giá trị gần 4,7 tỉ đồng.

Tờ vé số may mắn trúng giải Jackpot 2 có 5 cặp số trùng với 5 trong 6 cặp số của giải Jackpot 1, gồm 24-36-16-51-54-20, và một cặp số trùng với số đặc biệt 10.

Giới kinh doanh xổ số cho biết sau khi giá trị giải Jackpot 1 vượt qua 70 tỉ đồng và chưa có vé trúng, sức mua đã tăng mạnh. Số lượng vé số Power 6/55 phát hành rất lớn. Thế nên xác suất trúng giải Jackpot là rất cao và đã có vé trúng giải Jackpot 2.