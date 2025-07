Giải mã cơn sốt "Bí kíp luyện rồng"

Phim ra rạp Việt từ ngày 13-6, theo thống kê của trang Box Office Vietnam, tính đến ngày 2-7, tác phẩm này thu được hơn 56 tỉ đồng. Dù ra rạp đã một thời gian, phim hiện vẫn giữ vững vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày.

Doanh thu ấn tượng

"Bí kíp luyện rồng" là thương hiệu phim hoạt hình nổi tiếng toàn cầu, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Quay trở lại màn ảnh rộng với phiên bản live-action, tác phẩm tiếp tục chinh phục khán giả. Phim do Dean DeBlois viết kịch bản và đạo diễn, chuyển thể từ truyện cùng tên của nhà văn Cressida Cowell. Phim quy tụ dàn diễn viên: Mason Thames, Nico Parker, Gabriel Howell, Julian Dennison, Bronwyn James…

Phim “Bí kíp luyện rồng” phiên bản live-action(Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Nội dung phim không khác nhiều so với thương hiệu hoạt hình, kể về Hiccup (Nấc Cụt) - một người Viking, con trai tù trưởng Stoick the Vast, sống trên hòn đảo Berk. Người dân Viking có mối thù sâu đậm với loài rồng nên việc săn bắt, tiêu diệt rồng là truyền thống lâu đời. Hiccup tình cờ bắn hạ được một con rồng Night Fury cực hiếm và mạnh mẽ. Nhưng thay vì giết nó để lấy chiến công, cậu lại âm thầm chữa trị và đặt tên con rồng là Toothless (Răng Sún).

Từ đó, giữa hai bên hình thành một tình bạn đặc biệt và Hiccup dần nhận ra rồng không phải là loài quái vật khát máu như mọi người nghĩ. Về sau, khi cuộc chiến giữa người Viking và rồng trở nên căng thẳng, Hiccup phải lựa chọn giữa việc theo truyền thống tổ tiên hay rẽ lối với suy nghĩ khác. Phim không nhiều khác biệt so với bản hoạt hình, vẫn giữ vững thông điệp cốt lõi, đề cao tình bạn, lòng dũng cảm, đồng cảm, hòa bình, khát vọng phá vỡ định kiến và hành trình trưởng thành. Phần hình ảnh cùng các phân cảnh hành động được đầu tư tới nơi tới chốn.

Trên toàn cầu, tác phẩm này thu được 459,2 triệu USD và doanh thu vẫn tiếp tục tăng do vẫn đang được ra rạp tại nhiều nơi. So với mức kinh phí 150 triệu USD, phim hiện đang thu lợi cho nhà sản xuất. Đây được xem là thành công của DreamWorks khi lần đầu chuyển thể thương hiệu hoạt hình sang phiên bản người đóng. Ngay từ khi chiếu ra mắt, phim đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các cây bút phê bình, các chuyên trang phim.

Cây bút Tessa Smith của Rotten Tomatoes nhận định: "Phim có tất cả nét quyến rũ của bản gốc được nâng cao thành điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ nó có thể đạt được". Trang ComicBook nhận xét tác phẩm vừa giữ lại những điều người hâm mộ yêu thích vừa thêm thắt sự mới lạ cho những người chưa xem phim. Nhà phê bình phim Scott Menzel nói phim hoành tráng và đạo diễn Dean DeBlois đã tái hiện lại sự kỳ diệu của bản gốc. Cây bút Jeffrey Harris nhận định đây là phiên bản làm lại của bộ phim hoạt hình kinh điển đúng nghĩa, vượt quá kỳ vọng.

Bên cạnh những lời khen, phim cũng có những ý kiến trái chiều, quanh việc không nhiều khác biệt so với bản gốc. Tuy nhiên, phần khen vẫn chiếm đa số, tạo sự truyền miệng tích cực cho phim.

Trung thành với bản gốc

Dòng phim live-action đã từng mang đến thành công lớn cho hãng Walt Disney với những "bom tấn" như "Tiên hắc ám" (tựa gốc: "Maleficent"), "Lọ Lem" (tựa gốc: "Cinderella"), "Người đẹp và quái vật" (tựa gốc: "Beauty and The Beast")… Không chỉ mang về doanh thu cao ngất, các phim này giúp Walt Disney giữ vững vị thế trong dòng phim live-action, hiện thực hóa từng nàng công chúa vốn là tuổi thơ của bao thế hệ trẻ em qua các phim hoạt hình trên màn ảnh rộng. Một điểm chung trong các phim này là có sự thay đổi tình tiết, sáng tạo hơn so với phiên bản gốc. Mọi thứ đều vừa phải, hợp lý và được khán giả thích thú.

Tuy nhiên, khi sự thay đổi dần trở nên lớn hơn, sốc hơn, tạo nhiều tranh cãi hơn thì cũng là lúc live-action của Walt Disney không còn được khán giả yêu thích, dẫn đến sự giảm nhiệt mạnh cho dòng phim này. Tác phẩm live-action "Nàng tiên cá" đã gây tranh cãi sau khi thông tin Halle Bailey đảm nhận vai chính Ariel được công bố. Nhiều người cho rằng việc chọn nữ diễn viên người Mỹ gốc Phi vào vai Ariel - nhân vật vốn là người da trắng trong bản hoạt hình gốc năm 1989 - là sự thay đổi không phù hợp.

Phim ra rạp năm 2023 và gặt hái doanh thu không như kỳ vọng. Tác phẩm thu được 569,6 triệu USD trên toàn cầu trong khi kinh phí lên đến 297 triệu USD. Dù nội dung phim vẫn trung thành với bản gốc, các ca khúc hay và giọng hát ấn tượng của Halle Bailey được khen ngợi nhưng sự thay đổi lớn về màu da nhân vật nàng tiên cá kéo theo hàng loạt tranh cãi đã ít nhiều ảnh hưởng đến doanh thu tác phẩm.

Sau "Nàng tiên cá", hãng Walt Disney tiếp tục ra mắt phim "Bạch Tuyết" bản live-action vào tháng 3-2025 và lần này là thất bại thảm hại. Phim chỉ thu về 205,6 triệu USD trong khi kinh phí dao động từ 240 - 270 triệu USD. Điểm gây tranh cãi ở "Bạch Tuyết" bản người đóng là Walt Disney tiếp tục chọn mỹ nhân da màu Rachel Zegler để đóng vai Bạch Tuyết. Kịch bản phim quá nhiều thay đổi so với nguyên tác, cách xây dựng nhân vật thiếu chiều sâu, tôn vinh nữ quyền nhưng ôm đồm dẫn đến gượng ép, chưa đủ sức thuyết phục.

Từ câu chuyện thất bại của phim live-action "Bạch Tuyết" cho đến thành công của live-action "Bí kíp luyện rồng" đã trả lời cho câu hỏi nên giữ tinh thần bản gốc hay thay đổi toàn bộ trong phim người đóng. Giới chuyên môn nhận định nên giữ được tinh thần của tác phẩm gốc và nếu sáng tạo để mới mẻ hơn vẫn cần sự vừa phải, hợp lý trong tổng thể kịch bản chặt chẽ, kể câu chuyện hài hòa hơn là gây sốc bằng những thay đổi mang tính tranh cãi, thách thức khán giả.

Bởi lẽ, người hâm mộ tác phẩm gốc hẳn không muốn thấy nhân vật mình từng yêu thích lại biến đổi đến mức khó nhận ra trong một phiên bản khác. "Chúng tôi tiếp cận phiên bản live-action này với tinh thần tôn trọng những gì đã làm được trước đó. Hy vọng rằng trải nghiệm của bộ phim này sẽ gợi nhắc sự quen thuộc và hoài niệm của bộ phim đầu tiên" - Dean DeBlois, đạo diễn của "Bí kíp luyện rồng" live-action, chia sẻ.

"Theo những người trong cuộc, dòng phim live-action vẫn hấp dẫn khán giả và nếu có những tác phẩm phù hợp với thẩm mỹ công chúng thì sẽ thắng doanh thu.