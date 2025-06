"Ký sinh trùng" là phim hay nhất thế kỷ 21

Ngày 27-6, tờ New York Times công bố danh sách 100 phim hay nhất thế kỷ 21. Danh sách này được sắp xếp dựa vào kết quả bầu chọn từ 500 cá nhân là đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất, người đam mê, người có ảnh hưởng trong ngành điện ảnh thế giới.

Cảnh trong phim "Ký sinh trùng"

Tờ New York Times mô tả "Ký sinh trùng" là một cú sốc méo mó của một gia đình nghèo khó tìm cách len lỏi vào một gia đình giàu có để thay đổi cuộc sống. Phim chuyển đổi linh hoạt giữa hài kịch phóng khoáng và châm biếm xã hội sắc bén xuyên suốt rồi bất ngờ thiêu rụi mọi thứ bằng ngọn lửa bạo lực không thể tránh khỏi.

Đạo diễn Bong Joon-ho được khen ngợi là bậc thầy về thể loại không bị ràng buộc bởi quy ước.

"Ký sinh trùng" là tác phẩm thành công lớn của Bong Joon-ho và điện ảnh Hàn Quốc. Phim ra rạp năm 2019 và đã giành giải Cành cọ vàng tại Cannes, giải Phim hay nhất tại Oscar cùng vô số giải khác.

Những phim còn lại trong tốp 5 bảng xếp hạng gồm: "Mulholland Drive", "There Will Be Blood:, "In the Mood for Love", "Moonlight".