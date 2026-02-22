HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Giải mã địa danh đèo Cổ Mã

Bài và ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Đèo Cổ Mã nằm trên núi Mã Cảnh tỉnh Khánh Hòa dài chỉ 2km nhưng gắn với nhiều giá trị văn hóa lịch sử vùng đất này

Đèo Cổ Mã dài khoảng 2 km, nằm trên Quốc lộ 1 tại Km 1372+850, thuộc địa phận hai địa danh cũ là xã Đại Lãnh và Vạn Thọ (huyện Vạn Ninh cũ) nay thuộc xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa. Con đèo uốn lượn quanh sườn núi, một bên là vách đá, một bên là biển xanh thăm thẳm, tạo nên cung đường ven biển vừa hùng vĩ vừa nên thơ.

Giai thoại về đèo "Cổ Mã" 

Đèo Cổ Mã không quá hiểm trở như nhiều con đèo khác miền Trung, nhưng Cổ Mã lại mang trong mình những giá trị đặc biệt – từ huyền tích dân gian, dấu ấn giao thông thời phong kiến cho đến chứng tích bi hùng của một thời kháng chiến.

Theo ghi chép trong sách Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn, ngọn núi tại đây có hình dáng giống "cổ con ngựa", vì vậy được gọi là núi Cổ Mã. Từ đó, con đèo vắt ngang qua phần núi nhô ra biển cũng được dân gian gọi là đèo Cổ Mã.

Theo tác giả Nguyễn Văn Thích, trong tập nghiên cứu "Đặc sắc vùng cực Đông đất liền Tổ quốc", nhìn từ ngoài khơi vào đất liền, dãy núi từ phía Nam Đèo Cả đến vũng Hòn Khói (một nhánh phía Đông Nam của dãy Trường Sơn) trông như hình tượng một con ngựa nằm quay đầu ra biển nên gọi là Mã Cảnh (cảnh hình ngựa). 

Phần nhô ra phía Đông Bắc, nối đất liền với đảo Hòn Gốm, có dáng như chiếc cổ ngựa, chính là nơi con đèo Cổ Mã hình thành.

Năm ngựa, giải mã địa danh đèo Cổ Mã – Khánh Hòa - Ảnh 1.

Khu vực đèo Cổ Mã thuộc xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa

Theo tác giả Nguyễn Văn Thích, đứng từ phía Bắc Đại Lãnh nhìn về phương Nam, dãy núi Mã Cảnh, đèo Cổ Mã và Hòn Giôm hiện lên với thế núi uốn lượn, tựa hình một con ngựa đang hướng đầu, cổ vươn ra biển lớn. 

Hình tượng ấy cho thấy trí tưởng tượng phong phú và nhãn quan thẩm mỹ tinh tế của cha ông ta khi đặt tên cho vùng đất này. Không chỉ nhìn ra dáng hình thiên nhiên độc đáo, tiền nhân còn gửi gắm vào đó chiều sâu văn hóa, tính nghệ thuật và tinh thần nhân văn đặc sắc.

Năm ngựa, giải mã địa danh đèo Cổ Mã – Khánh Hòa - Ảnh 2.

Tác giả Nguyễn Văn Thích giới thiệu tập sách nghiên cứu "Đặc sắc vùng cực Đông đất liền Tổ quốc" ghi rõ về đèo Cổ Mã

Còn trong sách "Hoàng Việt nhất thống dư địa chí" có mô tả cảnh quan đèo Cổ Mã xưa như sau: "Đèo dài 330 tầm (khoảng 603 m), hai bên cây cối um tùm, đá to lởm chởm, đường đi gập ghềnh; hình thế ngọn núi trông giống như cổ ngựa nên gọi là đèo Cổ Ngựa. Một nửa đỉnh núi quay về hướng Tây, trên đó có miếu thờ hai vị chúa Hoành, chúa Thiết".

Tên gọi Cổ Mã còn gắn với nhiều truyền thuyết dân gian. Có chuyện kể rằng, khi chúa Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn truy đuổi, bôn tẩu qua vùng đèo này, con ngựa chiến kiệt sức, gãy cổ và chết tại đây, nên người đời gọi là "Cổ Mã".

Năm ngựa, giải mã địa danh đèo Cổ Mã – Khánh Hòa - Ảnh 3.

Đèo Cổ Mã nhìn từ phía Bắc về hướng Nam, ảnh: N.Hòa

Lại có dị bản khác kể về một vị tướng cưỡi bạch mã xung trận, bị tử thương. Con ngựa bị chém trọng thương nhưng vẫn phi về phương Nam, vượt qua đèo Cù Mông, rồi tiếp tục băng qua vùng Tuy An, Tuy Hòa, vượt đèo Cả. Đến địa phận Vạn Ninh (Khánh Hòa), cổ ngựa rơi xuống đèo, nhưng thân mình vẫn lao đi một quãng trước khi đổ xuống biển. Từ đó, đèo mang tên Cổ Mã – nghĩa là cổ con ngựa. 

Sách Đại Nam nhất thống chí trang 74 có ghi:"... hình giống cổ ngựa nên gọi tên ấy (Cổ Mã)…". 

Huyền tích đền Mã Cảnh

Xưa kia, tại đèo từng tồn tại đền Mã Cảnh, thờ Chúa Vàng và Chúa Sắt. Nguồn gốc hai vị thần này đến nay vẫn chưa được xác định rõ là của người Việt hay người Chăm. Ngôi đền nằm bên đường thiên lý Bắc – Nam, cạnh trạm Hòa Mã (trạm dịch thời xưa), là nơi khách bộ hành dừng chân nghỉ ngơi.

Năm ngựa, giải mã địa danh đèo Cổ Mã – Khánh Hòa - Ảnh 4.

Dãy Mã Cảnh có đèo Cổ Mã là khúc eo, ảnh: N. Hòa

Ngày nay, đền Mã Cảnh không còn nữa, nhưng dấu ấn tín ngưỡng Bvẫn in đậm trong ký ức người dân địa phương. Theo sách Xứ Trầm hương của tác giả Quách Tấn (xuất bản năm 2019), phong cảnh nơi đền, trên non dưới biển, trông rất hữu tình. Song phần sợ Chúa thờ trong miếu, phần thì sợ Chúa ngoài sơn lâm, cho nên không mấy ai dám dừng chân thưởng ngoạn. 

Tuy vậy, vẫn có thơ đề: Chùa Vàng chùa Sắt là ai?/ Một tòa cổ miếu trong ngoài quạnh hiu!/ Chim rừng chiu chút tiếng kêu./ Biển khơi hờ hững nước triều xuống lên./ Đường đời rộn bước đua chen./ Đèo cao vực thẳm ghe phen hãi hùng./ Gan vàng dạ sắt ai nung?/ Nước non gánh nợ ai cùng chung lo?/ Hương lòng dẫu tắt còn tro/ Mong sao vàng sắt giữ cho vững bền.

Chứng tích lịch sử

Ngay dưới chân đèo là hầm đường sắt Cổ Mã (hầm số 24), dài khoảng 402 m. Đây là địa danh gắn liền với trận đánh ngày 29-1-1946, khi lực lượng bộ đội địa phương huyện Vạn Ninh chặn đánh đoàn xe quân sự Pháp trong âm mưu tái xâm lược nước ta lần 2.

Thời điểm đó, Pháp điều 20 xe quân sự thiết giáp từ Ninh Hòa ra Vạn Ninh. Đại đội trưởng Trần Tạo đang chỉ huy pháo 75 ly trên đèo Cổ Mã thì tiểu đội tiền tiêu vấp phải đoàn xe. Trận chiến diễn ra ác liệt, nhiều chiến sĩ đã anh dũng hi sinh, trong đó có Đại đội trưởng Trần Tạo. Đến nay, trên vách đá và cửa hầm vẫn còn in rõ những vết đạn dày đặc – chứng tích sống động về một thời kháng chiến gian khổ.

Khu vực này hiện có bia di tích tưởng niệm, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ sau.

Năm ngựa, giải mã địa danh đèo Cổ Mã – Khánh Hòa - Ảnh 5.

Khu vực hầm đường sắt đèo Cổ Mã chi chít vết đạn

Phía dưới chân đèo Cổ Mã, còn có 2 thôn Cổ Mã và Ninh Mã giáp nhau. Nơi đây được chính quyền dựng bia chiến thắng Ninh Mã. Bia ghi rõ: "Ngày 27-7-1949, Tiểu đoàn 365 đã cùng quân dân địa phương phục kích tiêu diệt gọn 17 xe quân sự và 1 đại đội quân xâm lược Pháp trên đường từ Nha Trang tiến ra vùng tự do Phú Yên".

Ngoài ra, từ những năm 1970 ở cánh đồng Ninh Mã ven đường có rất nhiều xe bọc thép bị cháy lâu ngày, hoen rỉ nên người dân còn gọi là "bãi xe cháy Ninh Mã".

Đèo Cổ Mã hôm nay là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên, nhiếp ảnh và khám phá. 

Từ phía Nam đỉnh đèo (thuộc xã Vạn Thọ cũ), du khách có thể phóng tầm mắt ra Biển Đông mênh mang và bán đảo Hòn Gốm. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, có thể nhìn thấy từ xa khu vực Mũi Đôi – Hòn Đầu.

Năm ngựa, giải mã địa danh đèo Cổ Mã – Khánh Hòa - Ảnh 6.

Đèo Cổ Mã nhìn về phía Bắc là biển Đại Lãnh

Năm ngựa, giải mã địa danh đèo Cổ Mã – Khánh Hòa - Ảnh 7.

Đèo Cổ Mã nhìn về phía Nam

Dưới chân đèo là dải cát trắng mịn chạy dài nối đất liền với Hòn Giọm, tạo thành thế đất độc đáo với hai bờ biển song song, được người dân gọi là Bãi Đôi. 

Từ trên cao nhìn xuống, dải cát như một đường chỉ trắng nổi bật giữa nền xanh của biển và màu sẫm của núi đá. Cảnh quan nơi đây vừa hoang sơ vừa kỳ thú, trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách, nhiếp ảnh gia và những người yêu thiên nhiên.

Giữa biển trời mênh mang, đứng trên đỉnh đèo nhìn về núi Mã Cảnh và bán đảo Hòn Gốm, người ta không chỉ thấy một danh thắng, mà còn cảm nhận được hơi thở của quá khứ – nơi thiên nhiên, tâm linh và lịch sử hòa quyện thành một biểu tượng đặc biệt của vùng đất Khánh Hòa.

Tin liên quan

Thông hầm đèo Cổ Mã

Thông hầm đèo Cổ Mã

(NLĐO)- Sáng 3-11, gần 100 công nhân của Công ty Cổ phần Sông Đà 10 đang tiến hành hoàn thiện hai đường hầm đèo Cổ Mã thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (nằm trong dự án Hầm đường bộ qua đèo Cả).

Cho mở hầm Cổ Mã giải thoát xe ách tắc

(NLĐO) - Do sạt lở nặng trên đèo Cổ Mã, hàng đoàn xe bị ách tắc kéo dài hàng chục cây số nên Ban An toàn giao thông Quốc gia quyết định cho mở cửa hầm đường bộ qua đèo Cổ Mã.

Đấu thầu dự án Khu đô thị Cổ Mã ở Vân Phong gần 6.000 tỉ đồng

(NLĐO)- Tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị Cổ Mã với tổng mức đầu tư gần 6.000 tỉ đồng theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

tỉnh Khánh Hòa Quốc lộ 1 đèo Cổ Mã Cổ Mã hầm Cổ Mã
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo