Pháp luật

Giải mã tụ điểm ma túy từng “bất khả xâm phạm” tại hẻm 322 đường Nguyễn Tất Thành

Ý Linh

(NLĐO) - Con hẻm 322 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4 trước đây từng được xem là tụ điểm ma túy “bất khả xâm phạm”.

Ngày 23-3, sau 4 ngày xét xử, TAND TPHCM tuyên án đối với 30 bị cáo trong đường dây ma túy tại hẻm 322 đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4 cũ (nay là phường Xóm Chiếu).

Mô hình "công ty gia đình" vận hành 20 giờ mỗi ngày

Theo nội dung vụ án, "bà trùm" Thạch Phương Thu (SN 1969) đã thiết lập đường dây mua bán ma túy có tổ chức, vận hành chuyên nghiệp như một doanh nghiệp bán lẻ ngay tại nơi cư trú.

Thu lôi kéo hàng loạt người thân vào đường dây như anh rể Lê Tấn Quốc (SN 1962), em ruột Thạch Sanh (SN 1970), cháu gái Nguyễn Ngọc Hải (SN 1985) và con gái của em ruột Thạch Phương Yến Nhi (SN 1995).

Thu phân chia thời gian hoạt động thành 5 ca cụ thể, bắt đầu từ 3 giờ sáng và kết thúc vào 23 giờ đêm hàng ngày. Thu trực tiếp phân chia ma túy vào các ống hút nhựa, giao cho người thân đứng bán lẻ và trả công 5.000 đồng cho mỗi "tép" Heroine tiêu thụ được. Để tối đa hóa lợi nhuận, những người bán lẻ này còn được phép tự nâng giá để hưởng chênh lệch.

"Vô hiệu hóa" lực lượng chức năng

Để duy trì hoạt động công khai suốt ngày đêm mà không bị sờ gáy, Thạch Phương Thu đã thực hiện hối lộ nhiều cán bộ tại địa phương. Từ đầu năm 2023, khi bị công an phường 13 triệu tập để "răn đe", Thu đã chủ động đặt vấn đề đưa tiền hàng tháng cho lãnh đạo và cán bộ công an phường để được tiếp tục mua bán ma túy.

Thu đưa trực tiếp hoặc qua trung gian cho Nguyễn Minh Trường (cựu Trưởng Công an phường) 10 triệu đồng/tháng, tổng cộng 120 triệu đồng. 

Bị cáo Phạm Quang Trung (cựu cảnh sát khu vực) đã nhận tổng số tiền 220 triệu đồng, sau đó chia lại cho các đồng nghiệp như Phó trưởng công an phường Trương Anh Tuấn (5 triệu đồng/lần) và các cảnh sát khu vực khác.

Khi phường cử lực lượng bảo vệ dân phố đến chốt chặn tại các ngõ ra vào hẻm 322 đường Nguyễn Tất Thành, Thu đã nhiều lần đưa cho các bảo vệ khu phố là Trần Minh Hùng (SN 1972), Nguyễn Văn Long (SN 1970) và Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1992) 200.000 đồng cho mỗi lần trực. Tổng cộng, mỗi người đã nhận của Thu khoảng 6 triệu đồng. 

Nguồn cung xuyên biên giới và bình phong karaoke

Nguồn "hàng" dồi dào của tụ điểm này đến từ Ngụy Kim Long (SN 1991), một đối tượng điều hành đường dây từ Campuchia qua ứng dụng Telegram. Long sử dụng các tài khoản ngân hàng mua trên mạng xã hội để giao dịch nhằm tránh bị truy vết dòng tiền.

Bên cạnh việc bán lẻ, hẻm 322 còn tồn tại cơ sở karaoke "Phương Vy Vy" do Tống Vỹ Phượng (SN 1978) điều hành. Tại đây, Phượng bán sẵn nỏ thủy tinh, ống hút nhựa và cung cấp địa điểm cho khách "bay lắc". Để bảo vệ cơ sở này, Phượng cũng tham gia đưa hối lộ cho các cán bộ công an địa phương.

Giải mã tụ điểm ma tuý từng “bất khả xâm phạm” tại hẻm 322 đường Nguyễn Tất Thành - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Trường đã nhận 1,5 triệu đồng/tháng (tổng cộng 12 triệu đồng) để không kiểm tra và xử lý các vi phạm tại cơ sở karaoke của Phượng.

Sự việc chỉ bị bại lộ vào ngày 2-1-2024, khi lực lượng chức năng bắt quả tang hàng loạt đối tượng tàng trữ ma túy vừa mua tại hẻm 322. Từ lời khai của các con nghiện, công an đã ập vào bắt giữ Nguyễn Ngọc Hải và sau đó là khám xét khẩn cấp nơi ở của Thạch Phương Thu và các đồng phạm.

Thạch Phương Thu bị tuyên phạt tổng cộng 24 năm tù (20 năm về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và 4 năm về tội "Đưa hối lộ"); Ngụy Kim Long bị tuyên phạt 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Bị cáo Phạm Quang Trung bị tuyên phạt 7 năm tù về tội "Nhận hối lộ"; Nguyễn Minh Trường và Trương Anh Tuấn cùng lãnh mức án 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cùng tội danh này, các bị cáo Nguyễn Tấn Lộc (SN 1984) và Phan Văn Hòa (SN 1984; cùng là cựu cảnh sát khu vực phường 13) nhận mức án 5 năm tù. Các bị cáo khác cũng phải lãnh từ 2 năm đến 22 năm tù.

Trong vụ án này, các cơ quan tố tụng đã áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025 đối với nhóm tội danh về ma túy. Theo quy định mới, hình phạt cao nhất cho tội "Mua bán ma túy" trong trường hợp của các bị cáo là tù chung thân, nhẹ hơn mức tử hình của luật cũ. Việc áp dụng này nhằm đảm bảo nguyên tắc nhân đạo và có lợi nhất cho người phạm tội theo quy định của pháp luật.

Một cựu giám đốc trung tâm giám định y khoa bị khởi tố

