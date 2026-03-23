Một cựu giám đốc trung tâm giám định y khoa bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố các bị can về tội "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm" quy định tại Điều 213 Bộ Luật Hình sự.

3 trong số 4 bị can bị khởi tố, trong đó có 1 cựu giám đốc trong tâm giám định y khoa. Ảnh công an cung cấp

Theo đó, các bị can bị khởi tố gồm: Bạch Thị Hằng (SN 1969, ngụ phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ), cựu Giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa Hòa Bình; Đặng Thị Kim Xuân (SN 1965) và Phạm Thị Oanh (SN 1982, cùng ngụ phường Hòa Bình); Đào Thị Thủy (SN 1990; ngụ xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua điều tra, công an xác định Trần Đình Thủy (SN 1978, ngụ phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa) đã móc nối với Phạm Thị Oanh, Đặng Thị Kim Xuân và Bạch Thị Hằng nâng khống kết quả giám định thương tật cho Mã Văn Hợp (SN 1987, ngụ xã Tân Tiến) lên 95% sức khỏe nhằm trục lợi bảo hiểm.

Từ kết quả khống này, Mã Văn Hợp, Đào Thị Thủy làm hồ sơ thanh toán với các công ty bảo hiểm nhân thọ để chiếm đoạt tiền bảo hiểm với số tiền 1,5 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan ông an đang tiếp tục điều tra, mở rộng.