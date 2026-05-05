Giải mã "vùng xanh" cơ hội cho bất động sản

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn "thanh lọc" và tái cơ cấu mạnh mẽ, đâu là những "vùng xanh" tăng trưởng bền vững cho nhà đầu tư? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Talkshow "Bất động sản 2026: Giải mã Vùng xanh cơ hội" do Báo Người Lao Động tổ chức vào sáng mai (6-5).

Talkshow sẽ được livestream trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội của Báo Người Lao Động. Quý độc giả có thể tương tác trực tiếp và đặt câu hỏi cho các chuyên gia tại phần bình luận trong thời gian diễn ra livestream ngay trên Fanpage/Youtube của Báo Người Lao Động.

Talkshow "Bất động sản 2026: Giải mã Vùng xanh cơ hội

Thị trường bất động sản từ cuối năm 2025 đến nay đã trải qua nhiều biến động về lãi suất và thanh khoản. Tuy nhiên, những tín hiệu hạ nhiệt của lãi suất cùng các chính sách thanh toán linh hoạt từ các chủ đầu tư đang mở ra chu kỳ mới. Nhiều chuyên gia nhận định đây chính là giai đoạn "lửa thử vàng", nơi những giá trị thực và cơ hội bền vững bắt đầu lộ diện.

Talkshow có sự tham gia của 3 diễn giả giàu kinh nghiệm để cùng mổ xẻ thị trường từ nhiều góc độ, gồm:

Ông Huỳnh Trung Minh- Chuyên gia tài chính sẽ phân tích dưới góc nhìn tài chính và tín dụng thực tiễn.

Ông Nguyễn Lê Hải Đăng- Phó Giám đốc Chiến lược và Đối ngoại, Công ty BĐS Smartland – Chuyên gia về chiến lược đầu tư tại các thị trường cao cấp.

Ông Tạ Trung Kiên- Phó Tổng Giám đốc Việt Á Real – Người trực tiếp nắm bắt tâm lý khách hàng và diễn biến thị trường thực địa.

Talkshow sẽ tập trung giải đáp những bài toán hóc búa nhất của nhà đầu tư hiện nay thông qua 3 phần chính: Bức tranh thị trường và Điểm tựa niềm tin: Phân tích bối cảnh tín dụng, tâm lý "giữ tiền mặt" và các tín hiệu phục hồi. Định nghĩa lại "Vị trí trung tâm": Đánh giá giá trị bất động sản theo hạ tầng mới (Metro, đường sắt tốc độ cao) thay vì khoảng cách địa lý đơn thuần. Năng lực chủ đầu tư và Chiến lược xuống tiền: Bộ tiêu chí lựa chọn dự án an toàn và giải pháp tối ưu hóa dòng vốn khi chủ đầu tư tung ưu đãi lãi suất "khủng".



