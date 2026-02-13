Giải Ngoại hạng Anh tái lập trật tự sau mùa đông

Ngược lại, đây có thể là quãng lặng trước khi các ứng viên vô địch tăng tốc ở chặng nước rút, còn các đội tầm trung mải miết tìm kiếm chính mình.

Điều dễ nhận thấy là các đội mạnh đều đang tìm lại được phong độ. Man City bắt đầu vận hành trơn tru hơn, thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch trong cách kiểm soát thế trận và kết liễu đối thủ. Liverpool duy trì cường độ cao cùng sự ổn định đáng nể. Chelsea cho thấy sức bật của một tập thể trẻ trung, còn Man United dần định hình được cấu trúc lối chơi rõ ràng hơn.

Khi các "ông lớn" cùng vào guồng, trật tự quen thuộc của giải đấu Ngoại hạng Anh cũng dần được tái lập. Rõ ràng, cuộc đua đường dài vẫn thuộc về những đội có chiều sâu lực lượng và kinh nghiệm chinh chiến. Ở chiều ngược lại, một số CLB như Newcastle, Tottenham hay Nottingham Forest lại có dấu hiệu chững nhịp.

Giải Ngoại hạng Anh mất kiên nhẫn với những nhà cầm quân thiếu hiệu quả. Ảnh: PREMIER LEAGUE

Newcastle bộc lộ những hạn chế về lực lượng khi phải chia sức cho nhiều đấu trường. Tottenham chưa giải quyết được triệt để bài toán cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Nottingham Forest sau giai đoạn hưng phấn cũng đối diện áp lực điểm số ngày một lớn. Sự phân hóa này cho thấy Premier League không chỉ là sân chơi của cảm hứng, mà còn là phép thử về khả năng duy trì phong độ trong bối cảnh khắc nghiệt.

Yếu tố quyết định lúc này không còn là những màn bùng nổ nhất thời, mà là sự ổn định của từng đội bóng. Sau giai đoạn biến động, các đội bóng lớn dần chiếm lại lợi thế. Khoảng cách điểm số tuy chưa đủ lớn để tạo ra an toàn tuyệt đối nhưng đủ để tạo áp lực tâm lý thường trực trong nhóm cạnh tranh.

Premier League vì thế đang chuyển từ trạng thái hỗn loạn sang giai đoạn siết chặt. Mỗi vòng đấu không còn là cơn lốc bất ngờ, mà là bài kiểm tra về bản lĩnh và chiều sâu đội hình. Đội nào giữ được guồng quay đều đặn trong phần còn lại của mùa giải sẽ nắm lợi thế quyết định và đó mới là thước đo thực sự của một ứng viên vô địch.