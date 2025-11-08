HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Giải Pickleball Báo Phụ Nữ TP HCM lần 3-2025: Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Giải Pickleball Báo Phụ nữ TP HCM lần 3 năm 2025 diễn ra trọn vẹn với thông điệp "Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe".

Nối tiếp thành công ở hai lần tổ chức trước, Giải Pickleball Báo Phụ nữ TP HCM quay trở lại lần thứ 3, diễn ra ngày 8-11 tại cụm sân TANA (TP HCM). Đây là cơ hội để các vận động viên (VĐV), công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là phụ nữ, tham gia tranh tài và giao lưu học hỏi, qua đó thúc đẩy thói quen rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Giải Pickleball Báo Phụ Nữ TP HCM lần 3-2025: Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe - Ảnh 1.

Giải đấu là cơ hội để các VĐV tranh tài và học hỏi lẫn nhau

Mặc dù chỉ diễn ra trong 1 ngày duy nhất, Giải Pickleball Báo Phụ nữ TP HCM vẫn thu hút đông đảo người tham gia. Tổng cộng có 294 VĐV (147 đôi) đến từ TP HCM và nhiều địa phương như Lâm Đồng, Cần Thơ, Đồng Nai... tranh tài tại giải đấu lần này.

Giải Pickleball Báo Phụ Nữ TP HCM lần 3-2025: Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe - Ảnh 2.

Nội dung thi đấu gia đình nhằm gia tăng sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên nội dung thi đấu gia đình được tổ chức. Với quy tắc độc đáo cho phép thay đổi người chơi giữa trận đấu, cha mẹ và con cái sẽ có thêm nhiều cơ hội gắn kết với nhau, qua đó gia tăng tình cảm gia đình đúng với tinh thần mà giải đấu hướng tới.

Ngoài ra, 8 nội dung thi đấu còn lại bao gồm: đôi vợ - chồng dưới 45 tuổi, đôi vợ chồng trên 45 tuổi, đôi nữ 4.5, đôi nữ 6.5, đôi nam người nổi tiếng, đôi nữ người nổi tiếng (nghệ sĩ, người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực), đôi nam cán bộ công chức và đôi nữ cán bộ công chức.

Giải Pickleball Báo Phụ Nữ TP HCM lần 3-2025: Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe - Ảnh 3.

Gia đình anh Võ Hoàng Tâm xuất sắc giành giải nhất ở hạng mục lần đầu tiên xuất hiện

Chung cuộc, có 9 giải nhất, 9 giải nhì và 18 giải ba đã được trao cho các VĐV xuất sắc, bao gồm cúp, huy chương, quà tặng và tiền thưởng. Đặc biệt, ở hai nội dung là đôi nam và đôi nữ người nổi tiếng, số tiền thưởng được các VĐV thống nhất sẽ trao tặng lại cho CLB Pickleball Người khuyết tật TP HCM và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Giải Pickleball Báo Phụ Nữ TP HCM lần 3-2025: Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe - Ảnh 4.

Bà Lý Việt Trung gửi tặng 100 triệu đồng của Báo Phụ Nữ TP HCM đến đồng bào miền Trung

Bên cạnh các cuộc tranh tài quyết liệt, Giải Pickleball Báo Phụ nữ TP HCM còn ghi dấu ấn bởi những giá trị xã hội được tạo ra. Tại giải đấu, bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP HCM, đã thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của tòa soạn gửi tặng 100 triệu đồng đến đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 13.


Giải pickleball Báo Phụ nữ TP HCM: "Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe"

Giải pickleball Báo Phụ nữ TP HCM: "Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe"

(NLĐO) - Sau thành công của hai giải đầu tiên, Báo Phụ nữ TP HCM quyết định tổ chức Giải pickleball lần thứ 3 để chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2025.

Nóng bỏng các cuộc tranh tài ở Giải Pickleball Báo Phụ nữ TP HCM 2025

(NLĐO) - Giải Pickleball Báo Phụ nữ TP HCM lần 2 năm 2025 chính thức khởi tranh sáng 19-4 tại cụm sân TanaSports.

Báo Phụ nữ TP HCM công bố Giải pickleball lần 2-2025

(NLĐO) – Sau thành công của giải lần đầu tiên tổ chức cuối năm 2024, Báo Phụ nữ TP HCM quyết định tổ chức Giải pickleball năm 2025 để chào mừng các ngày lễ lớn.

    Thông báo