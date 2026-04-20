Thể thao

Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026: Kết nối đội ngũ làm báo

Đào Tùng

(NLĐO) – Hàng trăm trận đấu diễn ra sôi nổi, quyết liệt, khép lại thành công mùa đầu tiên Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam.

Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 chính thức khai mạc sáng 19-4 tại CLB pickleball Tana Sports (TPHCM), thu hút gần 300 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp.

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21.4-1950 – 21.4.2026), đồng thời hướng tới 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2026).

Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026: Kết nối đội ngũ làm báo - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng phát biểu khai mạc giải

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, nhấn mạnh mục tiêu của giải nhằm xây dựng một sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe, phục vụ yêu cầu công tác cho đội ngũ người làm báo, đồng thời mở rộng không gian giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan báo chí và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tinh thần đó đã lan tỏa trên sân đấu, nơi những người làm báo trở thành những vận động viên trực tiếp thi đấu, thể hiện sự năng động và nhiệt huyết.

Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026: Kết nối đội ngũ làm báo - Ảnh 2.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân (giữa) và các vận động viên

Khoảnh khắc nâng cúp, những nụ cười rạng rỡ và những cái bắt tay chúc mừng đã tạo nên điểm nhấn cảm xúc, khép lại các nội dung tranh tài tại giải, đồng thời mở ra sự chờ đợi cho các mùa giải tiếp theo.

Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026: Kết nối đội ngũ làm báo - Ảnh 3.

Các VĐV đua tài quyết liệt nhưng vẫn hòa nhã, thân thiện

Giải đấu năm nay ghi nhận dấu ấn trong công tác tổ chức khi toàn bộ hoạt động thi đấu được số hóa trên nền tảng Baseline, cho phép khán giả theo dõi livestream, cập nhật kết quả theo thời gian thực và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của các trận đấu. 

Song song đó, Ban Tổ chức bố trí hệ thống ghi hình quy mô với hàng chục máy quay và flycam, thực hiện tường thuật trực tiếp trên các nền tảng số, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận của giải đấu.

Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026: Kết nối đội ngũ làm báo - Ảnh 4.

Các tay vợt nữ dốc sức thi thố

Với quy mô và cách thức tổ chức chuyên nghiệp, Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần mà còn là cầu nối thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe trong giới báo chí, đồng thời mở rộng không gian hợp tác giữa báo chí, doanh nghiệp và xã hội.

Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026: Kết nối đội ngũ làm báo - Ảnh 5.

Giải là sân chơi kết nối những người làm báo

Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 khép lại không chỉ bằng những con số hay kết quả thi đấu, mà còn bằng dấu ấn về một sân chơi chuyên nghiệp, giàu tính gắn kết. Từ đây, một hình ảnh mới của người làm báo được khắc họa rõ nét – năng động hơn, gần gũi hơn và sẵn sàng hòa mình vào những hoạt động cộng đồng giàu ý nghĩa.

Kết quả chuyên môn:

+ Đôi lãnh đạo:

1. Lê Công Hưng (In Báo Nhân Dân) - Trần Thanh Tùng (Báo Quân khu 7).

2. Trần Trân Định (Báo Bảo vệ pháp luật) và Nguyễn Văn Khoa (Tập đoàn FPT).

3. Nguyễn Ngọc Minh (Hội TVĐL Thuế TPHCM) và Phan Hoàng Sơn (Báo Xây dựng).

+ Đôi nữ:

1. Nguyễn Thị Phương Thảo - Trịnh Phương Trang (Trung tâm PTTH Quân đội phía Nam).

2. Trần Thị Thu Trang - Nguyễn Thị Sáng (Thuế TPHCM).

3. Phan Thương - Nguyễn Thị Đoan Diệu (Báo Thanh Niên).

+ Đôi nam:

1. Lê Văn Thanh – Phạm Anh Tuấn (Acecook Việt Nam).

2. Trương Sơn Hải – Đậu Xuân Ba (Trung tâm PTTH Quân đội phía Nam)

3. Tống Bằng Giang - Đinh Ngọc Quảng (BCĐ Công an TPHCM).

+ Đồng đội:

1. Trung tâm PTTH Quân đội phía Nam

2. Liên quân Tạp chí Đông Nam Á - Cục Truyền thông CAND - Báo Bảo vệ pháp luật.

3. Hội TVĐL Thuế TPHCM.

hội nhà báo Việt Nam sự kiện thể thao người làm báo Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam Tana Sports
