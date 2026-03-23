Thể thao

Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026: Sân chơi kết nối và lan tỏa tinh thần thể thao

Đông Linh

(NLĐO) – Hàng trăm vận động viên là nhà báo, doanh nhân và nghệ sĩ sẽ tham gia tranh tài Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 tổ chức tại TP HCM.

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam và hướng tới 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Hội Nhà báo Việt Nam quyết định tổ chức Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 tại cụm sân Tana Sports (P. Đức Nhuận, TP HCM) vào ngày 19-4.

Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 có sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp hứa hẹn trở thành sự kiện thể thao quy mô lớn, tạo không gian kết nối giữa các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và cộng đồng.

Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026: Sân chơi kết nối và lan tỏa tinh thần thể thao - Ảnh 1.

Họp báo giới thiệu giải

Trong bối cảnh phong trào thể thao quần chúng ngày càng phát triển mạnh mẽ, pickleball nổi lên như một bộ môn mới, dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều độ tuổi. Việc lựa chọn pickleball làm môn thi đấu chính góp phần tạo nên sự mới mẻ, khuyến khích đông đảo người làm báo tham gia rèn luyện sức khỏe và tăng cường tinh thần đồng đội.

Điểm nhấn của giải đấu là lần đầu tiên tại Việt Nam có một giải pickleball quy mô dành riêng cho những người đang công tác trong các cấp Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí trên cả nước (từ Đà Nẵng trở vào). 

Mỗi Hội Nhà báo địa phương hoặc cơ quan báo chí sẽ thành lập một đội tham gia nội dung đồng đội. Bên cạnh đó, giải còn có nội dung thi đấu dành cho đôi nam lãnh đạo các cơ quan báo chí, các Hội Nhà báo và đại diện cơ quan, doanh nghiệp, góp phần mở rộng tính giao lưu, gắn kết.

Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026: Sân chơi kết nối và lan tỏa tinh thần thể thao - Ảnh 2.

Giải đấu tăng cường giao lưu giữa cơ quan báo chí, doanh nghiệp

Dự kiến, giải sẽ thu hút khoảng 25–30 đơn vị là các Hội Nhà báo địa phương và cơ quan báo chí, với hơn 300 vận động viên tham gia. Thành phần thi đấu bao gồm nhà báo, phóng viên, biên tập viên đang công tác tại các cơ quan báo chí, phát thanh – truyền hình trên địa bàn TP HCM và các tỉnh phía Nam. 

Ngoài ra, sự hiện diện của nghệ sĩ, doanh nhân và khách mời hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động và đa sắc màu.

Giải đấu được tổ chức theo luật thi đấu pickleball quốc tế năm 2026 cùng các quy định hiện hành, bảo đảm tính công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp. 

Theo đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, hoạt động thể thao này cũng góp phần thực hiện phong trào xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe cho người làm nghề.

Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026: Sân chơi kết nối và lan tỏa tinh thần thể thao - Ảnh 3.

Giới thiệu mẫu áo đấu, cúp và huy chương của giải

Giải sẽ diễn ra trọn ngày 19-4-2026. Ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ trở thành hoạt động thường niên nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, tăng cường gắn kết xã hội và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Cổng đăng ký tham gia Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 chính thức được mở từ chiều ngày 23-3 cho đến hết ngày 5-4.

Sôi nổi Giải Pickleball Xuân Hòa mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ

