Hội thao giao lưu pickleball các cơ sở Đoàn TP HCM

80 tay vợt là cán bộ, đoàn viên của 17 cơ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối cơ quan báo chí, doanh nghiệp và đơn vị hành chánh sự nghiệp trên địa bàn thành phố đã tham gia Hội thao giao lưu pickleball, diễn ra ngày 9-8 tại sân BSB.

80 tay vợt của 17 đơn vị cơ sở Đoàn tham gia Hội thao

Đây là hoạt động giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, sự kiện do Đoàn Các cơ quan Đảng TP HCM, Đoàn UBND TP HCM phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức.



Nhiều tay vợt trẻ thể hiện khả năng chuyên môn tốt

Hội thao có sự tham dự của 20 đôi nam và 20 đôi nam nữ, cống hiến cho người xem những cuộc tranh tài hấp dẫn. Đoàn Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM đã giành 4/6 giải thưởng cao nhất, bao gồm hai ngôi vô địch đôi nam và đôi nam nữ.

Các trận đấu diễn ra sôi động và hấp dẫn

Đoàn UBND phường Phú Nhuận phá "thế độc quyền" của các tay vợt ngành thể thao khi về nhì ở cả hai nội dung với các giải thưởng giá trị.