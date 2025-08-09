Hội thao giao lưu pickleball các cơ sở Đoàn TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Hội thao giao lưu pickleball các cơ sở Đoàn TP HCM

Đào Tùng - Ảnh: BTC

(NLĐO) - Các tay vợt thuộc Đoàn Sở Văn hóa - Thể thao giành hầu hết thứ hạng cao tại Hội thao giao lưu pickleball các cơ sở Đoàn thành phố diễn ra ngày 9-8.

80 tay vợt là cán bộ, đoàn viên của 17 cơ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối cơ quan báo chí, doanh nghiệp và đơn vị hành chánh sự nghiệp trên địa bàn thành phố đã tham gia Hội thao giao lưu pickleball, diễn ra ngày 9-8 tại sân BSB.

Hội thao giao lưu pickleball các cơ sở Đoàn TP HCM- Ảnh 1.

80 tay vợt của 17 đơn vị cơ sở Đoàn tham gia Hội thao

Đây là hoạt động giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, sự kiện do Đoàn Các cơ quan Đảng TP HCM, Đoàn UBND TP HCM phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức.

Hội thao giao lưu pickleball các cơ sở Đoàn TP HCM- Ảnh 2.

Nhiều tay vợt trẻ thể hiện khả năng chuyên môn tốt

Hội thao có sự tham dự của 20 đôi nam và 20 đôi nam nữ, cống hiến cho người xem những cuộc tranh tài hấp dẫn. Đoàn Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM đã giành 4/6 giải thưởng cao nhất, bao gồm hai ngôi vô địch đôi nam và đôi nam nữ.

Hội thao giao lưu pickleball các cơ sở Đoàn TP HCM- Ảnh 3.

Các trận đấu diễn ra sôi động và hấp dẫn

Đoàn UBND phường Phú Nhuận phá "thế độc quyền" của các tay vợt ngành thể thao khi về nhì ở cả hai nội dung với các giải thưởng giá trị.

Kết quả chuyên môn:

Đôi nam:

1. Hào Trình – Phi Phông (Đoàn Sở VH-TT)

2. Hồng Khanh – Minh Nghĩa (Đoàn UBND P.Phú Nhuận)

3. Hồng Ngọc – Minh Trí (Đoàn Sở VH-TT)

Đôi nam nữ:

1. Tuấn Anh – Thùy Chynh (Đoàn Sở VH-TT)

2. Kinh Luân – Quỳnh Lan (Đoàn UBND P.Phú Nhuận)

3. Ngọc Tuấn – Trâm Anh (Đoàn Sở VH-TT)

Tin liên quan

Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn ký kết hợp tác phát triển quần vợt, pickleball

Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn ký kết hợp tác phát triển quần vợt, pickleball

(NLĐO) - Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn và Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TP HCM ký kết hợp tác nhằm phát triển hai bộ môn thể thao trong cộng đồng doanh nghiệp.

Pickleball góp mặt ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Đại hội Thể thao toàn quốc lần X - năm 2026 do TP HCM và 2 địa phương Đồng Nai, Đồng Tháp cùng đăng cai, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11.

Giao lưu bóng đá - pickleball chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

(NLĐO) – Trên 100 VĐV thuộc nhiều đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, báo chí và ngân hàng đã tham gia sự kiện bóng đá - pickleball diễn ra trọn ngày 18-7.

UBND phường Phú Nhuận Đoàn Sở Văn hóa – Thể thao TP HCM Hội thao giao lưu pickleball các cơ sở Đoàn thành phố Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) Đoàn UBND TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo