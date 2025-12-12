Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025 sẵn sàng khởi tranh

Đến chiều 12-12, tại cụm sân Pickleball Cung Văn hóa Lao Động TPHCM (số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành), không khí chuẩn bị cho Giải Pickleball Vòng tay yêu thương do Báo Người Lao Động tổ chức diễn ra khẩn trương.
Các thành viên Ban tổ chức, tổ hậu cần đang gấp rút hoàn thiện sân khấu, phông nền, khu vực thi đấu, sẵn sàng đón chào các vận động viên về tranh tài từ sáng 13-12.
Tiếp nối thành công của giải đấu đầu tiên vào tháng 6-2025, Báo Người Lao Động tổ chức sự kiện tranh tài Pickleball lần này với thông điệp đầy nhân văn: "Vòng tay yêu thương". Với mục tiêu tạo sân chơi thể thao và hướng tới những giá trị cộng đồng sâu sắc - giúp đỡ các mảnh đời cơ nhỡ, bệnh nhân khó khăn
Ban tổ chức Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" sẽ vận động quyên góp từ các nhà hảo tâm, nhà tài trợ và vận động viên dự giải và cả khán giả nhằm gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo, bệnh nhân nghèo cấp cứu không đóng được viện phí và hỗ trợ người dân nghèo, người bị thiệt hại nặng do thiên tai, người vô gia cư đón Tết Bính Ngọ sắp tới.
Giải Pickleball ""Vòng tay yêu thương" thu hút 172 vận động viên ở 7 nội dung thi đấu, bao gồm cả bảng dành cho nghệ sĩ - người nổi tiếng. Những nội dung có nhiều VĐV đăng ký thi đấu như đôi nam trên 45 tuổi hay đôi nam nữ trên 45 tuổi, hứa hẹn sẽ có những màn đua tranh kịch tính, hấp dẫn.
Thời gian thi đấu chính thức của giải từ 8 giờ ngày 13-12, tại cụm sân Pickleball Cung Văn hóa Lao Động TPHCM (số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành). Trước đó, lễ khai mạc sẽ bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, tạo điều kiện để các trận đấu diễn ra theo đúng tiến độ.
VĐV lưu ý, phải đến 15 phút trước giờ thi đấu của nội dung đã đăng ký để làm thủ tục. BTC sẽ gởi nước, chuối và tặng phẩm của nhà tài trợ khi các VĐV check in.
