Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025 sẵn sàng khởi tranh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025 sẵn sàng khởi tranh

Duy Phú

(NLĐO) - Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025 sẵn sàng chào đón các vận động viên về tranh tài vào sáng 13-12

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" sẵn sàng khởi tranh - Ảnh 1.
Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" sẵn sàng khởi tranh - Ảnh 2.

Đến chiều 12-12, tại cụm sân Pickleball Cung Văn hóa Lao Động TPHCM (số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành), không khí chuẩn bị cho Giải Pickleball Vòng tay yêu thương do Báo Người Lao Động tổ chức diễn ra khẩn trương.

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" sẵn sàng khởi tranh - Ảnh 3.
Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" sẵn sàng khởi tranh - Ảnh 4.

Các thành viên Ban tổ chức, tổ hậu cần đang gấp rút hoàn thiện sân khấu, phông nền, khu vực thi đấu, sẵn sàng đón chào các vận động viên về tranh tài từ sáng 13-12.

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" sẵn sàng khởi tranh - Ảnh 5.
Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" sẵn sàng khởi tranh - Ảnh 6.

Tiếp nối thành công của giải đấu đầu tiên vào tháng 6-2025, Báo Người Lao Động tổ chức sự kiện tranh tài Pickleball lần này với thông điệp đầy nhân văn: "Vòng tay yêu thương". Với mục tiêu tạo sân chơi thể thao và hướng tới những giá trị cộng đồng sâu sắc - giúp đỡ các mảnh đời cơ nhỡ, bệnh nhân khó khăn

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" sẵn sàng khởi tranh - Ảnh 7.
Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" sẵn sàng khởi tranh - Ảnh 8.

Ban tổ chức Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" sẽ vận động quyên góp từ các nhà hảo tâm, nhà tài trợ và vận động viên dự giải và cả khán giả nhằm gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo, bệnh nhân nghèo cấp cứu không đóng được viện phí và hỗ trợ người dân nghèo, người bị thiệt hại nặng do thiên tai, người vô gia cư đón Tết Bính Ngọ sắp tới.

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" sẵn sàng khởi tranh - Ảnh 9.
Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" sẵn sàng khởi tranh - Ảnh 10.

Giải Pickleball ""Vòng tay yêu thương" thu hút 172 vận động viên ở 7 nội dung thi đấu, bao gồm cả bảng dành cho nghệ sĩ - người nổi tiếng. Những nội dung có nhiều VĐV đăng ký thi đấu như đôi nam trên 45 tuổi hay đôi nam nữ trên 45 tuổi, hứa hẹn sẽ có những màn đua tranh kịch tính, hấp dẫn.

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" sẵn sàng khởi tranh - Ảnh 11.
Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" sẵn sàng khởi tranh - Ảnh 12.

Thời gian thi đấu chính thức của giải từ 8 giờ ngày 13-12, tại cụm sân Pickleball Cung Văn hóa Lao Động TPHCM (số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành). Trước đó, lễ khai mạc sẽ bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, tạo điều kiện để các trận đấu diễn ra theo đúng tiến độ.

VĐV lưu ý, phải đến 15 phút trước giờ thi đấu của nội dung đã đăng ký để làm thủ tục. BTC sẽ gởi nước, chuối và tặng phẩm của nhà tài trợ khi các VĐV check in.


Tin liên quan

Bốc thăm chia bảng Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" 2025 của Báo Người Lao Động

Bốc thăm chia bảng Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" 2025 của Báo Người Lao Động

(NLĐO) - Sáng 10-12, Ban Tổ chức Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" đã tổ chức bốc thăm chia bảng thi đấu cho VĐV ở 7 nội dung, diễn ra vào ngày 13-12.

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương": Chia bảng, xếp lịch tranh tài

Việc bốc thăm, chia bảng thi đấu Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025 được tiến hành công khai, bảo đảm tính khách quan, minh bạch

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương": Công bố cúp và huy chương

Hình ảnh cách điệu vợt và bóng là nét chủ đạo trên cả cúp vô địch lẫn những tấm huy chương Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" do Báo Người Lao Động tổ chức

Cung Văn hóa Lao động Vòng tay Yêu thương thi đấu pickleball Giải Pickleball Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương"
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo