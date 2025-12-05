Không cầu kỳ mà đơn giản, đồng thời vẫn mang đến sự trang trọng và tinh tế, bộ vật phẩm gồm cúp và huy chương của Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" chắc hẳn sẽ thu hút được sự quan tâm của cộng đồng pickleball.

Vật phẩm ý nghĩa

Sự kiện thể thao do Báo Người Lao Động tổ chức này dự kiến thu hút gần 100 đôi vận động viên phong trào. Tham dự giải lần này, các tay vợt sẽ được trải nghiệm một sân chơi đậm chất cộng đồng và tất cả ý nghĩa của sự kiện đều hướng đến việc phục vụ trở lại cho cộng đồng xã hội.

Ca sĩ, diễn viên Minh Hằng lần thứ hai đảm nhận vai trò đại sứ Giải Pickleball Báo Người Lao Động. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Tại Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương", Ban Tổ chức sẽ vận động quyên góp từ các nhà hảo tâm, nhà tài trợ và vận động viên nhằm gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo, bệnh nhân nghèo cấp cứu không đóng được viện phí; hỗ trợ người dân nghèo, người bị thiệt hại nặng do thiên tai; người vô gia cư đón Tết Bính Ngọ sắp cận kề.

Cúp dành cho nhà vô địch.Ảnh: ĐÔNG LINH

Huy chương Giải "Vòng tay yêu thương" sẽ được trao cho các tay vợt lọt vào đến bán kết 6 nội dung tranh tài, gồm: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ của hai lứa tuổi 18-44 và từ 45 tuổi trở lên. Hạng mục thi đấu thứ 7 được bổ sung theo đề xuất của nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng, được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và người ái mộ.

Huy chương của Giải Pickleball “Vòng tay yêu thương”

Huy chương được chế tạo từ kim loại nguyên khối, một mặt chạm khắc hình ảnh vợt, bóng, lưới cùng dòng chữ pickleball khỏe khoắn - tượng trưng cho lợi ích mà bộ môn thể thao này mang đến cho người luyện tập. Mặt trước huy chương thể hiện tên giải đấu cùng với nội dung tranh tài của các vận động viên. Dây đeo huy chương nhiều sắc màu, phản ánh tính quốc tế và sự bùng nổ của loại hình thể thao đang là xu hướng của không chỉ đông đảo lớp trẻ mà còn của tất cả những ai đam mê pickleball.

Bộ cúp vô địch dành cho những đôi chiến thắng ở 7 nội dung tranh tài sẽ là vật phẩm ý nghĩa nhất, là mục tiêu đua tranh của tất cả các vận động viên. Hình ảnh cách điệu một vận động viên được đặt trên bục gỗ, vươn cao nửa trái bóng pickleball bằng pha lê; phía trên là cây vợt kèm dòng chữ "Báo Người Lao Động" - đơn vị tổ chức giải.

Nghệ sĩ đua tài

Từng là đại sứ Giải Pickleball Báo Người Lao Động lần 1-2025, tại giải lần này, diễn viên, ca sĩ Minh Hằng tiếp tục đảm nhận vai trò đại sứ, góp phần quảng bá hình ảnh và tên tuổi sự kiện.

Không chỉ vậy, Minh Hằng còn giới thiệu để giải tiếp nhận đăng ký của nhiều nghệ sĩ, người mẫu, người nổi tiếng trong giới nghệ thuật từng có thời gian dài gắn bó với pickleball, đủ để họ tự tin tranh tài nhằm xác định trình độ của mình.

Đến thời điểm hiện tại, nội dung nghệ sĩ - người nổi tiếng đã có 12 đôi đăng ký thi đấu. Người hâm mộ sẽ có dịp chứng kiến các gương mặt đã và đang hoạt động tích cực trên sân khấu, nay cùng nhau trổ tài trên sân pickleball.

Bên cạnh 2 đại sứ Minh Hằng và Lợi Trần, các đôi Đồng Ánh Quỳnh - Hữu Long, Tumi - Trần Nghĩa, Mạc Hồng Quân - Nguyễn Cẩm Vân hay Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương hứa hẹn sẽ khuấy động giải đấu "Vòng tay yêu thương" bằng cả khả năng chơi pickleball lẫn năng lực diễn xuất tuyệt vời của mình.

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" - Báo Người Lao Động năm 2025 dự kiến diễn ra trọn ngày 13-12 tại cụm sân pickleball Cung Văn hóa Lao Động TP HCM (số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành) với tổng giải thưởng gần 100 triệu đồng cùng quà tặng. Lệ phí đăng ký tham gia thi đấu là 1 triệu đồng/đôi. Ở tất cả các nội dung, phần thưởng cho giải nhất là 6 triệu đồng và cúp; giải nhì là 4 triệu đồng và huy chương; đồng giải ba là 2 triệu đồng/giải và huy chương. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao thêm quà tặng, tùy tình hình thực tế.



