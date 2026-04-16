Thời sự Xã hội

Giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Văn Duẩn

(NLĐO) - Thủ tướng Lê Minh Hưng ký ban hành quyết định Giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban An toàn giao thông các địa phương từ 1-6-2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng ký Quyết định số 17/2026/QĐ-TTg ngày 15-4 chấm dứt hoạt động, giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các địa phương. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6-2026.

Giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban An toàn giao thông các tỉnh - Ảnh 1.

Bộ Công an theo sẽ thực hiện nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp tình hình, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tổng hợp số liệu, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (ảnh minh họa)

Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hết hiệu lực thi hành.

Theo Quyết định của Thủ tướng, chấm dứt hoạt động, giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sau khi hoàn thành việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các nội dung có liên quan cho các bộ, cơ quan, địa phương có liên quan theo Phương án giải thể kèm theo Quyết định này.

Chấm dứt hoạt động của Ban An toàn giao thông các địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định và tổ chức thực hiện việc giải thể Ban An toàn giao thông tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành. Việc sắp xếp, phối hợp xử lý về trật tự, an toàn giao thông ở địa phương thực hiện theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Theo quyết định của Thủ tướng, Bộ Công an theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp tình hình, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tổng hợp số liệu, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tổ chức tiếp nhận nhân sự biệt phái, hồ sơ, tài liệu và các công việc của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đối với các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ Xây dựng sắp xếp, bố trí công chức, người lao động của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các chức danh khác có liên quan theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Xây dựng đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và các công việc của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đối với các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức tiếp nhận tài chính, tài sản, trang thiết bị làm việc của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm ban hành quyết định và tổ chức thực hiện việc giải thể Ban An toàn giao thông tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật; bố trí, sắp xếp nhân sự thuộc Văn phòng Ban An toàn giao thông về các cơ quan chuyên môn, bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm; tổ chức thực hiện việc bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu, tài sản và các nội dung liên quan theo quy định hiện hành, bảo đảm không làm gián đoạn công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Đồng thời phân giao trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm không làm gián đoạn công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Lý do đề xuất giải thể, chấm dứt hoạt động Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Lý do đề xuất giải thể, chấm dứt hoạt động Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

(NL ĐO) - Bộ Xây dựng đã lý giải đề xuất giải thể, chấm dứt hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành

Đề xuất dừng hoạt động Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

(NLĐO) - Sau khi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia dừng hoạt động, Bộ Công an là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ điều phối chung về trật tự, an toàn giao thông

Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay ông Khuất Việt Hùng

(NLĐO) - Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Kim Thành, Cục trưởng Cục đường cao tốc Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay cho ông Khuất Việt Hùng

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia giải thể Ban An toàn giao thông
