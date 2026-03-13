HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Lý do đề xuất giải thể, chấm dứt hoạt động Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Văn Duẩn

(NL ĐO) - Bộ Xây dựng đã lý giải đề xuất giải thể, chấm dứt hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành

Bộ Tư pháp đang tổ chức thẩm định Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia và Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Lý do giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - Ảnh 1.

Đoàn công tác Ủy ban ATGT Quốc gia đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người thương vong trong vụ lật xe khách 29 chỗ tại Lào Cai diễn ra cuối năm 2025

Theo Tờ trình của Bộ Xây dựng, Ủy ban ATGT Quốc gia được thành lập từ năm 1997 theo Quyết định số 917/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đã trải qua nhiều lần kiện toàn, trong đó có các đợt kiện toàn quan trọng vào các năm 2010, 2011 và gần đây nhất là theo Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22-6-2017 về tổ chức và hoạt động của Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là các tỉnh).

Bộ Công an là cơ quan đầu mối thực hiện nhiệm vụ điều phối chung về trật tự, ATGT

Trong suốt quá trình hoạt động, mô hình Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các cấp đã góp phần hỗ trợ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc điều phối, đôn đốc và phối hợp liên ngành đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT; thúc đẩy công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm và từng bước tạo chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc tại các đô thị lớn.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện, mô hình Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các cấp cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập, nhất là trong việc phân định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm giữa Ủy ban với các bộ, ngành và chính quyền địa phương; còn có hiện tượng chồng chéo trong chỉ đạo, điều phối và chưa làm rõ đầy đủ vai trò chịu trách nhiệm chính đối với một số nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Vì vậy, theo Bộ Xây dựng, trên cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc xây dựng dự thảo Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg là cần thiết nhằm phân định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương theo đúng chức năng, thẩm quyền được pháp luật quy định.

Khắc phục tình trạng chồng chéo, giao thoa chức năng, nhiệm vụ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; bảo đảm tổ chức quản lý nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, không làm gián đoạn nhiệm vụ bảo đảm trật tự, ATGT trên phạm vi cả nước và phù hợp với thực tiễn công tác bảo đảm trật tự, ATGT hiện nay.

Trong bối cảnh đó, với chức năng quản lý nhà nước về trật tự, ATGT đường bộ theo quy định của pháp luật, Bộ Công an giữ vai trò nòng cốt trong việc theo dõi tình hình, tổng hợp số liệu tai nạn giao thông, phân tích nguyên nhân và tham mưu các giải pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời.

Do đó, Bộ Xây dựng đề xuất giao Bộ Công an là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ điều phối chung về trật tự, ATGT sau khi Ủy ban ATGT Quốc gia chấm dứt hoạt động.

Bố trí, sắp xếp nhân sự thế nào?

Theo dự thảo quyết định, bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Công an là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo dõi, tổng hợp tình hình, đôn đốc, phối hợp liên ngành khi cần thiết, tổng hợp số liệu, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác bảo đảm trật tự, ATGT theo quy định của pháp luật và phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức tiếp nhận nhân sự biệt phái, hồ sơ, tài liệu và các công việc của Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia đối với các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ Xây dựng tổ chức sắp xếp, bố trí công chức, người lao động; tiếp nhận nhân sự thuộc biên chế được giao của Bộ, hồ sơ, tài liệu và các công việc của Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia đối với các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức tiếp nhận tài chính, tài sản, trang thiết bị làm việc của Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý kinh phí, tài chính, tài sản để các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo đúng quy định của pháp luật.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quyết định và tổ chức thực hiện việc giải thể, chấm dứt hoạt động của Ban ATGT các cấp theo đúng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành. Bố trí sắp xếp nhân sự thuộc Văn phòng Ban ATGT về các cơ quan chuyên môn bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm...

Ủy ban ATGT Quốc gia hiện nay được tổ chức theo mô hình ban chỉ đạo liên ngành. Cơ quan chuyên môn giúp việc cho Ủy ban là Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, hiện có tổ chức 1 cấp với nhân sự, không có cấp phòng, gồm: 15 công chức thuộc biên chế của cơ quan Thường trực là Bộ Xây dựng giao, 2 sĩ quan biệt phái từ Bộ Công an. Ngoài ra có 2 lái xe theo hợp đồng lao động.

Bộ Xây dựng đề nghị thời gian dự kiến Thủ tướng Chính phủ thông qua ban hành trong tháng 3-2026.

Về việc sắp xếp, bố trí công tác đối với chức danh Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia (thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 1,25), Bộ Xây dựng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia.

Bộ Công an Bộ Xây dựng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ỦY ban ATGT quốc gia giải thể Ủy ban ATGT Quốc gia
