Thể thao

Giải thi đấu ba môn phối hợp IRONMAN toàn phần lần đầu đến Đà Nẵng

Đông Linh - Ảnh: SEV

(NLĐO) – Cuộc thi ba môn phối hợp IRONMAN toàn phần sẽ diễn ra vào ngày 10-5 tại Đà Nẵng, đồng thời với sự kiện IRONMAN 70.3 Đà Nẵng lần thứ 10.

Chỉ còn không đầy một tháng nữa, Việt Nam sẽ lần đầu tiên đăng cai giải thể thao ba môn phối hợp IRONMAN toàn phần, chính thức diễn ra vào ngày 10-5, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ tổ chức sự kiện thể thao sức bền quốc tế.

Cuộc thi ba môn phối hợp IRONMAN toàn phần lần đầu đến Đà Nẵng - Ảnh 1.

Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng cho cuộc thi IRONMAN toàn phần

Giải đấu diễn ra tại thành phố biển Đà Nẵng, được tổ chức cùng ngày với mùa giải thứ 10 của IRONMAN 70.3 Đà Nẵng – sự kiện được tổ chức thường niên từ năm 2015. Cả hai giải đấu đều do Sunrise Events Vietnam tổ chức – đơn vị đã phát triển hệ sinh thái IRONMAN tại Việt Nam trong suốt một thập kỷ qua.

Cuộc thi ba môn phối hợp IRONMAN toàn phần lần đầu đến Đà Nẵng - Ảnh 2.

Các VĐV sẽ chạy trên hành trình tương đương cự ly marathon

Giải ba môn phối hợp IRONMAN toàn phần với tổng hành trình thi đấu 140,6 dặm, bao gồm: 2,4 dặm bơi (3,8 km), 112 dặm đạp xe (180 km) và 26,2 dặm chạy (42,2 km), được xem là một trong những sự kiện thể thao diễn ra trong một ngày có yêu cầu thể lực khắc nghiệt nhất hành tinh. 

Chính vì quy mô lớn và yêu cầu cao về đảm bảo an toàn trong công tác tổ chức, mỗi năm chỉ có một số lượng hạn chế các điểm đến trên thế giới đủ điều kiện đăng cai IRONMAN toàn phần.

Cuộc thi ba môn phối hợp IRONMAN toàn phần lần đầu đến Đà Nẵng - Ảnh 3.

... đạp xe quãng đường 180 km

Giải đấu năm nay ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 3.100 VĐV đến từ 90 quốc gia, trong đó có hơn 300 vận động viên đẳng cấp elite thuộc All World Athlete (AWA) - hệ thống xếp hạng toàn cầu dành cho các vận động viên nhóm tuổi có thành tích xuất sắc. Việc Ban tổ chức đóng cổng đăng ký sớm cho thấy sức hút ngày càng lớn của sự kiện.

Cuộc thi ba môn phối hợp IRONMAN toàn phần lần đầu đến Đà Nẵng - Ảnh 4.

... và bơi biển 3,8 km

Đồng hành xuyên suốt hành trình phát triển IRONMAN tại Việt Nam, VNG tiếp tục giữ vai trò nhà tài trợ chiến lược, góp phần đưa IRONMAN toàn phần lần đầu tiên đến Việt Nam, quốc gia thứ 32 trên hành tinh đăng cai giải đấu này, 

Cuộc thi ba môn phối hợp IRONMAN toàn phần lần đầu đến Đà Nẵng - Ảnh 5.

Đà Nẵng chào đón hai sự kiện thể thao lớn vào tháng 5

Điểm nhấn của mùa giải 2026 là việc lần đầu tiên ứng dụng trợ lý kỹ thuật số SEV Concierge, tích hợp trí tuệ nhân tạo, nhằm hỗ trợ vận động viên trong suốt quá trình tham gia. Bên cạnh đó, tuần lễ sự kiện còn có nhiều hoạt động cộng đồng như chạy từ thiện, giải ba môn phối hợp cự ly ngắn và nội dung dành cho trẻ em.

Không chỉ là một giải đấu thể thao, sự kiện còn mở ra cơ hội tranh suất tham dự các giải vô địch thế giới IRONMAN 2026 (gồm Giải Vô địch thế giới IRONMAN tại Hawaii vào tháng 10 và Giải Vô địch thế giới IRONMAN 70.3 tại Pháp vào tháng 9) đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một điểm đến thể thao – du lịch năng động, từng bước nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ thể thao quốc tế.

