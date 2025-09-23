HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đà Nẵng đăng cai giải thể thao 3 môn phối hợp IRONMAN

Đông Linh - Ảnh: BTC IRONMAN

(NLĐO) - Sự kiện 3 môn phối hợp IRONMAN cự ly toàn phần diễn ra tại Việt Nam vào tháng 5-2026 sẽ ghi nhận cột mốc phát triển mới của loại hình thể thao sức bền.

Buổi lễ họp báo về việc Việt Nam lần đầu tiên đăng cai giải thể thao 3 môn phối hợp IRONMAN cự ly toàn phần (full distance) đã được tập đoàn IRONMAN tổ chức sáng 23-9 tại Đà Nẵng.

Sự kiện này chính thức đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế của thể thao Việt Nam, đồng thời đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến mới trên bản đồ những giải đấu sức bền hàng đầu thế giới.

Đà Nẵng đăng cai giải thể thao 3 môn phối hợp IRONMAN- Ảnh 1.

Lễ công bố giải IRONMAN cự ly toàn phần đầu tiên tại Việt Nam tháng 5-2026

IRONMAN Việt Nam 2026 sẽ được tổ chức song song với IRONMAN 70.3 Đà Nẵng, một giải đấu quen thuộc đã được duy trì kể từ năm 2015, với kỳ vọng góp phần lan tỏa phong trào 3 môn thể thao phối hợp tại Việt Nam.

Theo công bố, đường đua IRONMAN toàn phần tại TP Đà Nẵng gồm ba nội dung: Bơi 3,8 km tại Công viên Biển Đông; đạp xe 180 km qua cung đường ven biển Võ Nguyên Giáp, cầu Thuận Phước và những cánh đồng ngoại ô; chạy bộ 42,2 km dọc bờ biển Mỹ Khê với đích đến tại Công viên Biển Đông.

Đà Nẵng đăng cai giải thể thao 3 môn phối hợp IRONMAN- Ảnh 3.

Các VĐV sẽ đạp xe 180 km

Ông Jeff Edwards, Giám đốc điều hành khu vực châu Á của IRONMAN Group, cho biết: "Đà Nẵng là điểm đến tuyệt vời cho IRONMAN 70.3 trong suốt 10 năm qua, vì thế, việc lần đầu tổ chức IRONMAN toàn phần tại Việt Nam là bước tiến quan trọng, mang đến cơ hội trải nghiệm cho cả VĐV quốc tế lẫn cộng đồng địa phương".

Đà Nẵng đăng cai giải thể thao 3 môn phối hợp IRONMAN- Ảnh 4.

... bơi 3,8 km tại Công viên Biển Đông

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, khẳng định việc đăng cai IRONMAN toàn phần 2026 là minh chứng cho năng lực tổ chức sự kiện tầm cỡ thế giới của thành phố thủ phủ miền Trung này.

"Đà Nẵng sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở hạ tầng, nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để bảo đảm thành công của sự kiện, qua đó quảng bá Đà Nẵng như một điểm đến năng động, hiện đại và giàu sức hút", bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

Đà Nẵng đăng cai giải thể thao 3 môn phối hợp IRONMAN- Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, phát biểu tại buổi họp báo

Ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng, cho rằng sự kiện này không chỉ nâng tầm hình ảnh TP.Đà Nẵng mà còn tạo động lực phát triển hệ sinh thái thể thao sức bền bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng và ngành du lịch địa phương.

Ông Trịnh Bằng, đại diện Sunrise Events Vietnam (đơn vị đồng tổ chức), nhấn mạnh: "Từ khi đưa IRONMAN 70.3 về Việt Nam năm 2015, chúng tôi đã tin tưởng đất nước có đủ điều kiện để đăng cai một giải IRONMAN toàn phần. Sau 1 thập kỷ, cộng đồng VĐV ngày càng lớn mạnh, hạ tầng thể thao được chuẩn hóa và giờ đây Việt Nam đã sẵn sàng bước vào sân chơi đẳng cấp thế giới".

Cổng đăng ký chính thức IRONMAN Việt Nam 2026 sẽ mở từ ngày 25-9-2025 tại địa chỉ https://www.ironman.com/races/im-vietnam. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện không chỉ thu hút hàng nghìn VĐV và người hâm mộ quốc tế, mà còn mang lại cú hích lớn cho ngành thể thao, du lịch và hình ảnh quốc gia.

