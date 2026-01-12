HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Giải thưởng 1 triệu USD vinh danh sản phẩm AI của người Việt

Yến Anh

(NLĐO)- Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize trao tặng một triệu USD cho một sản phẩm, giải pháp AI xuất sắc do người Việt làm chủ.

Chiều 12-1 tại Hà Nội, Liên minh AI Âu Lạc chính thức công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize năm đầu tiên. Giải thưởng trị giá 1 triệu USD tôn vinh sản phẩm, giải pháp AI do người Việt phát triển và làm chủ, tạo ra tác động mạnh mẽ, bền vững cho kinh tế - xã hội.

Giải thưởng 1 triệu USD vinh danh sản phẩm AI của người Việt - Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn đánh giá đây là sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa các quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, đồng thời tạo ra một không gian kết nối hiệu quả giữa nghiên cứu, ứng dụng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

"Giải thưởng mang ý nghĩa sâu sắc đối với cộng đồng người Việt Nam trên toàn cầu. Đây là cầu nối quan trọng giữa các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân công nghệ người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước"- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng khẳng định cam kết đồng hành thông qua các hoạt động ngoại giao khoa học, công nghệ, góp phần kết nối mạng lưới chuyên gia Việt Nam và quốc tế, cùng chung tay cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Giải thưởng 1 triệu USD vinh danh sản phẩm AI của người Việt - Ảnh 2.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch tập đoàn FPT, Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc khẳng định Việt Nam không thể chỉ là một quốc gia sử dụng công nghệ, mà phải tự mình làm chủ công nghệ

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch tập đoàn FPT, Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc, đơn vị tổ chức giải thưởng, cho biết trong bối cảnh phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực, Việt Nam "không thể chỉ là một quốc gia sử dụng công nghệ, mà phải tự mình làm chủ công nghệ".

Đây là lý do liên minh triển khai giải thưởng Âu Lạc Grand Prize, với kỳ vọng khuyến khích tinh thần làm chủ công nghệ và góp phần khẳng định vị thế trí tuệ Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

"Chúng tôi muốn tạo động lực mạnh mẽ để cộng đồng công nghệ Việt cùng nhau phát triển, ứng dụng AI có trách nhiệm và quan trọng hơn là khơi dậy tinh thần dấn thân, làm chủ công nghệ, giải quyết các bài toán lớn của đất nước, đưa Việt Nam sánh vai các nước tiên tiến"- ông Trương Gia Bình nhấn mạnh.

Mục tiêu của Giải thưởng là khuyến khích tinh thần làm chủ công nghệ và góp phần khẳng định vị thế trí tuệ Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Giải thưởng dự kiến trao trong 3 năm liên tiếp, bắt đầu từ năm 2026. Hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia AI hàng đầu, nhà khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư, trường Đại học/Đại học và đại diện cộng đồng đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế, bảo đảm tính độc lập, khách quan và chuẩn mực toàn cầu trong quá trình đánh giá.

Bên cạnh một triệu USD, cá nhân, tổ chức đoạt giải còn nhận được sự đồng hành, cố vấn chiến lược, chuyên môn, kết nối mở rộng ra thị trường quốc tế từ Liên minh AI Âu Lạc, tập đoàn FPT và các đối tác của giải thưởng.

Giải thưởng mở cổng đăng ký trực tuyến từ tháng 3; kết thúc nhận hồ sơ vào tháng 7; tổ chức vòng sơ khảo trong tháng 8; vòng chung khảo vào tháng 10 và trao giải vào tháng 11. Đơn vị tham gia có thể là công dân Việt Nam và các tổ chức có trưởng nhóm phát triển sản phẩm, giải pháp là công dân Việt Nam, không phân biệt độ tuổi hay lĩnh vực hoạt động. Các cá nhân, tổ chức tham gia phải cam kết sản phẩm, giải pháp dự thi là tài sản trí tuệ hợp pháp, do người Việt phát triển và sở hữu, khai thác theo quy định pháp luật.

Liên minh AI Âu Lạc được thành lập vào tháng 6-2025 để hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường đưa đất nước phát triển và nâng cao đời sống cho nhân dân.

Liên minh AI Âu Lạc quy tụ hơn 20 cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học tham gia với mục đích phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có khả năng xử lý tiếng Việt chính xác, tự nhiên, phù hợp với văn hóa và bản sắc Việt Nam, từ đó nâng cao dân trí và thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia.

Dassault Systèmes "bắt tay" NIC ra mắt Trung tâm Xuất sắc về AI và Bản sao số tại Việt Nam

(NLĐO)- AI và bản sao số đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong các ngành công nghệ chiến lược như công nghiệp chế tạo tiên tiến, hàng không vũ trụ...

