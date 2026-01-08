HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Dassault Systèmes "bắt tay" NIC ra mắt Trung tâm Xuất sắc về AI và Bản sao số tại Việt Nam

Dương Ngọc

(NLĐO)- AI và bản sao số đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong các ngành công nghệ chiến lược như công nghiệp chế tạo tiên tiến, hàng không vũ trụ...

Ngày 8-1, tại Hà Nội, đã khai trương Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) và Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence - COE) về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Bản sao số (Digital Twin). Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Tập đoàn Dassault Systèmes tổ chức với sự chủ trì của Bộ Tài chính.

Dassault Systèmes "bắt tay" NIC ra mắt Trung tâm Xuất sắc về AI và Bản sao số tại Việt Nam - Ảnh 1.

Nghi thức khai trương Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) và Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence - COE) về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Bản sao số (Digital Twin)

Sự kiện đánh dấu bước mở rộng chiến lược về năng lực và quy mô của Dassault Systèmes tại Việt Nam nhằm phát triển nhân tài, giải quyết các thách thức công nghiệp và thúc đẩy đổi mới công nghệ cao.

Lễ Khai trương được gắn với hội thảo "Nghị quyết 57: Từ nền tảng bản sao số đến phát triển các ngành công nghệ chiến lược" tại NIC, phản ánh sự hội tụ giữa xu hướng công nghệ toàn cầu và định hướng chính sách phát triển dài hạn, mở ra không gian hợp tác mới nhằm kết nối tri thức quốc tế với nhu cầu phát triển các ngành công nghệ mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với Dassault Systèmes và NIC, mà còn đối với tiến trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của Việt Nam. "Sự kiện này thể hiện niềm tin ngày càng mạnh mẽ của các đối tác Pháp và châu Âu đối với môi trường đầu tư, kinh doanh, cũng như tầm nhìn phát triển dài hạn của Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược" - Phó Thủ tướng nêu rõ.

Dassault Systèmes "bắt tay" NIC ra mắt Trung tâm Xuất sắc về AI và Bản sao số tại Việt Nam - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi lễ

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ Tài chính, NIC và Tập đoàn Dassault Systèmes trong việc hình thành Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc về AI và Bản sao số tại Việt Nam. Phó Thủ tướng khẳng định đây là mô hình hợp tác tiêu biểu giữa khu vực công và khu vực tư nhân, giữa Việt Nam và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, phù hợp với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết sự hợp tác giữa NIC và Tập đoàn Dassault Systèmes - doanh nghiệp hàng đầu thế giới về nền tảng bản sao số - là mô hình hợp tác tiêu biểu, kết hợp hiệu quả giữa tầm nhìn chiến lược của Nhà nước, năng lực công nghệ hàng đầu thế giới của doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc về AI và Bản sao số được khai trương hôm nay không chỉ là nơi nghiên cứu, phát triển công nghệ, mà còn là không gian đào tạo, ươm tạo nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam từng bước làm chủ, ứng dụng và sáng tạo các công nghệ chiến lược tiên tiến.

Về phía Tập đoàn Dassault Systèmes, Phó Chủ tịch Trường trực Tập đoàn, Phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Ông Samson Khaou cho biết: "Sự kiện ra mắt kép này được xây dựng dựa trên hơn 20 năm gắn kết của Dassault Systèmes với các doanh nghiệp, đối tác và giới học thuật Việt Nam, củng cố cam kết lâu dài của chúng tôi đối với quá trình chuyển đổi số và công nghiệp của Việt Nam".

Dassault Systèmes "bắt tay" NIC ra mắt Trung tâm Xuất sắc về AI và Bản sao số tại Việt Nam - Ảnh 3.

Đại diện các bên tham gia sự kiện

Theo ông Samson Khaou, việc xây dựng Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc tại Việt Nam không chỉ nhằm nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến, mà còn hướng tới chuyển giao tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu thông qua sự hợp tác với NIC.

Tiến sĩ Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC, cho biết COE về Bản sao số và AI, cùng Phòng Thí nghiệm Giải pháp công nghiệp được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy các ưu tiên quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững."

Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc Dassault Systèmes về AI và Bản sao số đặt nền móng cho việc xây dựng lực lượng lao động kỹ thuật của Việt Nam dựa trên các công nghệ bản sao ảo của Dassault Systèmes. Ban đầu tập trung vào lĩnh vực hàng không vũ trụ, COE sẽ mở rộng sang lĩnh vực bán dẫn, vận tải và các mô hình di chuyển. 

Dassault Systèmes và NIC thúc đẩy phát triển ngành bán dẫn Việt Nam

Dassault Systèmes và NIC thúc đẩy phát triển ngành bán dẫn Việt Nam

(NLĐO)- Tập đoàn công nghệ hàng đầu của Pháp Dassault Systèmes và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tổ chức diễn đàn thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn

Dassault Systèmes và FPT Software ký hợp tác chiến lược

(ictworld.vn) - Ngày 7-6, tại Hà Nội, Công ty Dassault Systèmes và FPT Software đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU), theo đó, FPT Software sẽ trở thành Đối tác Dịch vụ hàng đầu của Dassault Systèmes tại Việt Nam cho các Dịch vụ Doanh nghiệp.

Backbase ra mắt Trung tâm Xuất sắc toàn cầu đầu tiên về AI tại Việt Nam

(NLĐO) - Ngày 31-7, Backbase, hãng công nghệ cung cấp nền tảng ngân hàng tương tác hàng đầu thế giới, công bố thành lập Trung tâm Xuất sắc (COE) toàn cầu đầu tiên tập trung vào Trí tuệ nhân tạo (AI) cho các giải pháp ngân hàng tại TP HCM

