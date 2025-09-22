HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 tôn vinh các doanh nghiệp du lịch

Yến Anh

(NLĐO)- Giải thưởng danh giá nhất của ngành Du lịch Việt Nam được Bộ VH-TT-DL tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp du lịch.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam là giải thưởng danh giá nhất của ngành du lịch Việt Nam, được Bộ VH-TT-DL tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp du lịch, các tổ chức và cơ sở giáo dục đào tạo có uy tín, các cơ quan truyền thông, báo chí có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của ngành Du lịch Việt Nam.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 tôn vinh các doanh nghiệp du lịch- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia, chia sẻ tại họp báo

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia, cho biết lễ trao giải được tổ chức ngày 7-9 tại Trung tâm hội nghị Vin Palace Cổ Loa, Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; thành viên Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các Sở quản lý Du lịch địa phương; các doanh nghiệp du lịch; các cơ sở đào tạo du lịch tiêu biểu; các cơ quan đại diện du lịch nước ngoài tại Việt Nam; các đơn vị đạt giải thưởng; các cơ quan thông tấn, báo chí…

Theo Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia, đây không chỉ là sự kiện vinh danh những đơn vị tiêu biểu, mà còn là dịp kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp du lịch, cơ sở đào tạo và các cơ quan truyền thông, cùng hướng tới mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam một cách bền vững. Qua đó thúc đẩy kinh tế, khuyến khích đầu tư, đổi mới sáng tạo, trao quyền cho cộng đồng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và lan tỏa các giá trị văn hóa - xã hội.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 tôn vinh các doanh nghiệp du lịch- Ảnh 2.

8 tháng đầu năm 2025, du lịch Việt Nam đã đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế

Đây cũng là cơ hội để tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam thân thiện, an toàn, hấp dẫn; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp không ngừng đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng của du khách trong nước và quốc tế.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, du lịch Việt Nam đã đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế (tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2024), phục vụ khoảng 106 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 707 ngàn tỉ đồng. Bên cạnh đó, Du lịch Việt Nam cũng tiếp tục cải thiện vị trí xếp hạng trong Báo cáo đánh giá về chỉ số năng lực phát triển du lịch do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố.

Vinh danh các doanh nghiệp tại 11 hạng mục giải thưởng

Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 sẽ vinh danh các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại 11 hạng mục giải thưởng với 18 danh hiệu, cụ thể như sau:

Hạng mục Doanh nghiệp lữ hành tốt nhất:

- Danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách du lịch vào Việt Nam tốt nhất;

- Danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp lữ hành nội địa tốt nhất;

- Danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp lữ hành quốc tế đưa khách du lịch ra nước ngoài tốt nhất.

Hạng mục Cơ sở lưu trú du lịch tốt nhất:

- Danh hiệu Top 10 Khách sạn 5 sao tốt nhất;

- Danh hiệu Top 10 Khách sạn 4 sao tốt nhất;

- Danh hiệu Top 10 Khách sạn Xanh tốt nhất.

Hạng mục Địa điểm tổ chức sự kiện du lịch tốt nhất:

- Danh hiệu Địa điểm tổ chức sự kiện tốt nhất.

Hạng mục Doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch tốt nhất:

- Danh hiệu Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô tốt nhất;

- Danh hiệu doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch đường thủy tốt nhất;

- Danh hiệu Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất;

- Danh hiệu Đơn vị đường sắt phục vụ khách du lịch tốt nhất.

Hạng mục Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch tốt nhất:

- Danh hiệu Nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch tốt nhất.

Hạng mục Cơ sở kinh doanh dịch vụ spa & chăm sóc sức khỏe phục vụ khách du lịch tốt nhất:

- Danh hiệu cơ sở kinh doanh dịch vụ spa & chăm sóc sức khỏe phục vụ khách du lịch tốt nhất.

Hạng mục Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất:

- Danh hiệu Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất.

Hạng mục Sản phẩm du lịch sáng tạo nhất

- Danh hiệu Sản phẩm du lịch sáng tạo.

Hạng mục Sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất:

- Danh hiệu Top 10 sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất.

Hạng mục Cơ quan truyền thông có đóng góp tích cực cho ngành du lịch:

- Danh hiệu Cơ quan truyền thông có đóng góp tích cực cho ngành du lịch Việt Nam.

Hạng mục Cơ sở đào tạo du lịch tốt nhất

- Danh hiệu Cơ sở đào tạo du lịch tốt nhất.

Rộ thông tin giá dịch vụ ở thôn du lịch nổi tiếng Tuyên Quang "quá chát"

Trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng giá dịch vụ du lịch tại thôn Lô Lô Chải "đắt gấp 3 lần thực tế", UBND xã Lũng Cú đã lập đoàn kiểm tra, xác minh.

