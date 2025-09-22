Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 tôn vinh các doanh nghiệp du lịch

Giải thưởng Du lịch Việt Nam là giải thưởng danh giá nhất của ngành du lịch Việt Nam, được Bộ VH-TT-DL tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp du lịch, các tổ chức và cơ sở giáo dục đào tạo có uy tín, các cơ quan truyền thông, báo chí có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của ngành Du lịch Việt Nam.



Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia, chia sẻ tại họp báo

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia, cho biết lễ trao giải được tổ chức ngày 7-9 tại Trung tâm hội nghị Vin Palace Cổ Loa, Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; thành viên Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các Sở quản lý Du lịch địa phương; các doanh nghiệp du lịch; các cơ sở đào tạo du lịch tiêu biểu; các cơ quan đại diện du lịch nước ngoài tại Việt Nam; các đơn vị đạt giải thưởng; các cơ quan thông tấn, báo chí…

Theo Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia, đây không chỉ là sự kiện vinh danh những đơn vị tiêu biểu, mà còn là dịp kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp du lịch, cơ sở đào tạo và các cơ quan truyền thông, cùng hướng tới mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam một cách bền vững. Qua đó thúc đẩy kinh tế, khuyến khích đầu tư, đổi mới sáng tạo, trao quyền cho cộng đồng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và lan tỏa các giá trị văn hóa - xã hội.

8 tháng đầu năm 2025, du lịch Việt Nam đã đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế

Đây cũng là cơ hội để tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam thân thiện, an toàn, hấp dẫn; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp không ngừng đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng của du khách trong nước và quốc tế.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, du lịch Việt Nam đã đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế (tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2024), phục vụ khoảng 106 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 707 ngàn tỉ đồng. Bên cạnh đó, Du lịch Việt Nam cũng tiếp tục cải thiện vị trí xếp hạng trong Báo cáo đánh giá về chỉ số năng lực phát triển du lịch do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố.