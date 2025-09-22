HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Góc nhìn

Hướng đi mới từ du lịch y tế

TS TRẦN HỮU HIỆP - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL

Du lịch y tế đang được kỳ vọng mở ra hướng đi mới, đưa Việt Nam thành điểm đến khác biệt trong khu vực nhờ chi phí hợp lý, an toàn, chất lượng tiệm cận quốc tế.

Du lịch là mảng sáng trong bức tranh phát triển kinh tế đất nước ta thời gian qua. Trong 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón khoảng 15,6 triệu lượt khách quốc tế - tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2024; khách nội địa đạt 118 triệu lượt; tổng thu từ du lịch ước gần 590.000 tỉ đồng.

Cùng với các sản phẩm đa dạng như du lịch trải nghiệm, du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nghỉ dưỡng biển đảo chất lượng cao…, một hướng đi mới đang được mở ra là du lịch y tế.

Nghị quyết 72/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân cũng đã nhấn mạnh việc huy động nguồn lực xã hội, phát triển hệ thống y tế chất lượng cao. Y tế Việt Nam không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn có thể hình thành các sản phẩm du lịch đặc thù, kết hợp giữa chữa bệnh, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Dù doanh thu du lịch y tế ở Việt Nam còn khiêm tốn so với Thái Lan, Singapore hay Hàn Quốc, song xu hướng tích cực đã rõ ràng. Những năm qua, nhiều người dân Campuchia, Lào… cùng đông đảo Việt kiều đã lựa chọn các cơ sở khám chữa bệnh, dịch vụ y tế uy tín ở TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội để khám, điều trị bệnh và kết hợp du lịch, mua sắm, thăm người thân. Những bệnh viện lớn ở các thành phố đã trở thành địa chỉ tin cậy, với chất lượng y tế ngày càng cao và chi phí hợp lý hơn nhiều quốc gia trong khu vực.

So với các quốc gia phát triển mạnh loại hình du lịch y tế, lợi thế đầu tiên của Việt Nam nằm ở giá cả cạnh tranh, trong khi chất lượng dịch vụ y tế cũng tiệm cận quốc tế. Bên cạnh đó, vị trí địa lý thuận lợi ngay trung tâm Đông Nam Á cùng môi trường du lịch đa dạng - từ biển cả, núi rừng, cao nguyên đến đồng bằng, sông nước - mang đến lợi thế đặc biệt để Việt Nam kết hợp chữa bệnh với nghỉ dưỡng.

Để biến những lợi thế ấy thành sức cạnh tranh thực sự, cần một đề án quốc gia về phát triển du lịch y tế. Đây không chỉ là sáng kiến của từng bệnh viện hay địa phương, mà phải là chiến lược chung. Tầm nhìn quốc gia cần được cụ thể hóa trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, với chính sách ưu tiên đầu tư hạ tầng, khuyến khích doanh nghiệp, thúc đẩy quảng bá quốc tế, xây dựng thương hiệu "Vietnam Health Tourism".

Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ... hoàn toàn có thể trở thành điểm đến du lịch y tế, nơi hội tụ nhiều bệnh viện chuyên sâu và dịch vụ nghỉ dưỡng chất lượng. Việc liên kết bệnh viện, công ty lữ hành, khách sạn, hãng hàng không sẽ hình thành các dịch vụ trọn gói: khám - điều trị - phục hồi chức năng - nghỉ dưỡng - tham quan - mua sắm.

Du lịch y tế không chỉ mang lại nguồn thu to lớn mà còn giúp Việt Nam khẳng định hình ảnh một điểm đến nhân văn, nơi du khách được khám chữa bệnh hiệu quả, chăm sóc sức khỏe toàn diện và có những ngày nghỉ dưỡng trọn vẹn. Đó cũng là lợi thế bền vững để Việt Nam vươn lên trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. 

Nâng tầm nền y tế Việt

Nâng tầm nền y tế Việt

Theo Quy hoạch mạng lưới y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cả nước sẽ có 6 bệnh viện tại Hà Nội, TP HCM và Thừa Thiên - Huế được nâng cấp thành bệnh viện ngang tầm quốc tế. Đây là nội dung trong Quyết định số 201/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cần một hệ sinh thái y tế hiện đại

Cần xây dựng một hệ sinh thái y tế - khoa học - công nghệ để mở rộng cơ hội tiếp cận cho người dân

Hai yếu tố then chốt khi phát triển du lịch y tế

Bộ Y tế vừa phối hợp Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị toàn quốc về du lịch y tế gắn với phát triển bền vững.

