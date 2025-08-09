Giải thưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Bach khoa Innovation 2025 đã có chủ

Vòng chung kết cuộc thi Bach khoa Innovation 2025 quy tụ 50 đội xuất sắc nhất của 4 bảng, gồm: Bảng sinh viên, bảng học sinh THPT, bảng Start-up và bảng liên kết đại học - doanh nghiệp (U-I).

Ở bảng sinh viên, giải nhất được trao cho nhóm sinh viên đến từ ĐH Kinh tế TP HCM với dự án "Ứng dụng giáo dục đa trí tuệ cho trẻ mầm non và tiểu học".

Nhóm sinh viên Đại học Kinh tế TP CHM dành giải nhất cuộc thi Bach khoa Innovation 2025

Với bảng học sinh THPT, giải nhất trao cho dự án "Hệ bàn ghế học tập thông minh" của nhóm học sinh Trường THPT Nam Sài Gòn (TP HCM)

Tại bảng Start-up, các dự án của Trường ĐH Bách khoa được vinh danh.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao các giải nhì, ba, khuyến khích ở các bảng thi.

Cuộc thi Bach Khoa Innovation mùa 8 - năm 2025 có số lượng dự án đăng ký tham dự cao nhất từ trước đến nay với 189 dự án, gần gấp 3 lần trung bình các mùa trước. Tổng cộng qua 8 mùa kể từ năm 2018, cuộc thi đã thu hút 646 dự án của học sinh từ 48 lượt trường THPT, sinh viên từ 94 lượt trường đại học và 31 nhóm startup ở Việt Nam và quốc tế.

Với bảng sinh viên, năm nay, các đội ghi dấu ấn với những đề tài nổi bật về phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ số, công nghệ sinh học – môi trường – phát triển bền vững.

Trong nhóm đề tài AI – tự động hóa – số hóa, nhiều ý tưởng được trình làng như: kiểm kê kho bằng drone tích hợp AI, trợ lý giọng nói cho ô tô, quản lý đơn thuốc số, mũ bảo hiểm thông minh... Các sản phẩm giàu yếu tố nhân văn như AI hỗ trợ sức khỏe tâm lý, trợ lý AI cho người khiếm thị hay nền tảng học tập tập trung cũng được đánh giá cao.