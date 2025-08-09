HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Giải thưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Bach khoa Innovation 2025 đã có chủ

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO)- Trưa 9-8, vòng chung kết cuộc thi Bach khoa Innovation 2025 đã khép lại với các giải thưởng đã được xác định.

Vòng chung kết cuộc thi Bach khoa Innovation 2025 quy tụ 50 đội  xuất sắc nhất của 4 bảng, gồm: Bảng sinh viên, bảng học sinh THPT, bảng Start-up và bảng liên kết đại học - doanh nghiệp (U-I).

Ở bảng sinh viên, giải nhất được trao cho nhóm sinh viên đến từ ĐH Kinh tế TP HCM với dự án "Ứng dụng giáo dục đa trí tuệ cho trẻ mầm non và tiểu học".

Xác định chủ nhân giải thưởng Bach khoa Innovation - Ảnh 1.

Nhóm sinh viên Đại học Kinh tế TP CHM dành giải nhất cuộc thi Bach khoa Innovation 2025

Với bảng học sinh THPT, giải nhất trao cho dự án "Hệ bàn ghế học tập thông minh" của nhóm học sinh Trường THPT Nam Sài Gòn (TP HCM) 

Tại bảng Start-up, các dự án của Trường ĐH Bách khoa được vinh danh.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao các giải nhì, ba, khuyến khích ở các bảng thi. 

Cuộc thi Bach Khoa Innovation mùa 8 - năm 2025 có số lượng dự án đăng ký tham dự cao nhất từ trước đến nay với 189 dự án, gần gấp 3 lần trung bình các mùa trước. Tổng cộng qua 8 mùa kể từ năm 2018, cuộc thi đã thu hút 646 dự án của học sinh từ 48 lượt trường THPT, sinh viên từ 94 lượt trường đại học và 31 nhóm startup ở Việt Nam và quốc tế.

Với bảng sinh viên, năm nay, các đội ghi dấu ấn với những đề tài nổi bật về phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ số, công nghệ sinh học – môi trường – phát triển bền vững. 

Trong nhóm đề tài AI – tự động hóa – số hóa, nhiều ý tưởng được trình làng như: kiểm kê kho bằng drone tích hợp AI, trợ lý giọng nói cho ô tô, quản lý đơn thuốc số, mũ bảo hiểm thông minh... Các sản phẩm giàu yếu tố nhân văn như AI hỗ trợ sức khỏe tâm lý, trợ lý AI cho người khiếm thị hay nền tảng học tập tập trung cũng được đánh giá cao.

Tin liên quan

Những startup tiềm năng “lộ diện” tại Bach Khoa Innovation 2024

Những startup tiềm năng “lộ diện” tại Bach Khoa Innovation 2024

(NLĐO)- Bach Khoa Innovation 2024 là sân chơi học thuật dành cho tổ chức, cá nhân đam mê nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo

Ứng dụng giáo dục dành cho trẻ tự kỷ đoạt giải nhất ý tưởng khởi nghiệp

(NLĐO) - 7 dự án bước vào vòng chung kết cuộc thi "Ra khơi 2025" đều có giá trị lâu dài cho cộng đồng và môi trường.

Độc đáo ý tưởng khởi nghiệp của học sinh với vốn chỉ 500.000 đồng

(NLĐO)- Các ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp của học sinh Trường THPT Hùng Vương (quận 5, TP HCM) khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ, thích thú

Bach Khoa Innovation nghiên cứu khoa học sinh viên khởi nghiệp
