AI 365

Giải thưởng VinFuture 2026 nhận hơn 1.800 đề cử

Yến Anh

(NLĐO)- Giải thưởng Khoa học Công nghệ toàn cầu VinFuture ghi nhận 1.819 hồ sơ từ khắp thế giới cùng mạng lưới hơn 17.000 đối tác đề cử.

Các đề cử VinFuture năm nay trải rộng trên nhiều lĩnh vực thiết yếu như: Y học và chăm sóc sức khỏe (38,4%), môi trường và khoa học trái đất (17%), năng lượng, giao thông vận tải và xây dựng (15%), thực phẩm và nông nghiệp (10,6%), và các lĩnh vực khoa học công nghệ khác (19%).

Giải thưởng VinFuture 2026 nhận hơn 1.800 đề cử - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Giải thưởng Chính VinFuture 2025 cho các nhà khoa học đã khám phá và phát triển vắc-xin HPV

Song song với đó, mạng lưới đối tác đề cử chính thức của Giải thưởng VinFuture tiếp tục mở rộng mạnh mẽ với 17.154 đối tác đến từ 117 quốc gia và vùng lãnh thổ trên cả 5 châu lục. Quy mô này tăng khoảng 16% so với mùa giải 2025 và gấp hơn 14 lần so với mùa giải đầu tiên năm 2021. Đồng thời, số quốc gia và vùng lãnh thổ có đối tác đề cử cũng tăng gần gấp đôi chỉ sau 6 năm.

Đáng chú ý, 1.415 đối tác đề cử của VinFuture 2026 thuộc nhóm Top 2% các nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất thế giới. Gần 8.000 chuyên gia đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học uy tín toàn cầu như Viện Hàn lâm Khoa học Úc, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Đại học Stanford, Đại học Harvard, Đại học California, Berkeley (Hoa Kỳ), Đại học Oxford (Vương quốc Anh), Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Đại học Công nghệ Nanyang (NTU, Singapore), Viện Weizmann (Israel),...

Các đối tác đề cử tham gia trên tinh thần tự nguyện, đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện, đề cử những công trình khoa học xuất sắc, có khả năng tạo ra những thay đổi tích cực đối với cuộc sống của hàng tỷ người trên toàn cầu. Đây cũng là lực lượng góp phần lan tỏa tầm ảnh hưởng của VinFuture tới cộng đồng khoa học quốc tế, đồng thời thúc đẩy các kết nối học thuật xuyên biên giới. Một số đối tác đề cử xuất sắc đã đến Việt Nam trong các Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2024 và 2025 để kết nối và trao đổi tri thức trực tiếp với cộng đồng khoa học trong nước.

"Việc tiếp tục ghi nhận số lượng lớn đề cử, cùng mạng lưới hơn 17.000 đối tác cho thấy ngày càng nhiều nhà khoa học và tổ chức uy tín trên khắp thế giới tin tưởng đồng hành cùng VinFuture trong hành trình phát hiện và tôn vinh những đổi mới khoa học công nghệ có ý nghĩa thiết thực với nhân loại. Đây cũng là động lực để VinFuture tiếp tục kiên định theo đuổi các chuẩn mực đánh giá nghiêm ngặt, minh bạch và tầm nhìn kết nối trí tuệ toàn cầu vì một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người"- TS Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture, chia sẻ.

Sau vòng đề cử, Hội đồng Sơ khảo sẽ bước vào quá trình đánh giá và lựa chọn những công trình xuất sắc nhất để tiến tới vòng xét giải cuối cùng của Hội đồng Giải thưởng VinFuture, dự kiến kéo dài đến đầu tháng 9-2026. Toàn bộ hồ sơ sẽ được thẩm định theo quy trình nhiều lớp với các chuẩn mực quốc tế nghiêm ngặt nhằm bảo đảm tính khoa học, công bằng và minh bạch ở mức cao nhất.

Các tiêu chí đánh giá cốt lõi bao gồm: mức độ tiên tiến trong khoa học công nghệ, tầm ảnh hưởng tích cực với cuộc sống con người, cũng như quy mô và tính bền vững của dự án.

Sau 6 năm, Giải thưởng VinFuture đã khẳng định được vị thế và uy tín trên bản đồ khoa học công nghệ toàn cầu. Nhiều Chủ nhân Giải thưởng VinFuture tiếp tục được vinh danh tại các giải thưởng khoa học danh giá hàng đầu thế giới như Giải Nobel, Giải thưởng Nữ hoàng Elizabeth về Kỹ thuật và Giải thưởng Breakthrough..., từ đó cho thấy năng lực nhận diện sớm những công trình có giá trị nền tảng với tương lai nhân loại của VinFuture.

Không chỉ tôn vinh các phát minh đột phá, VinFuture đã trở thành điểm hội tụ của tri thức, hợp tác và khát vọng phụng sự nhân loại. Sau 6 mùa giải, VinFuture đang góp phần định hình một hệ sinh thái khoa học cởi mở, kết nối và giàu cảm hứng hơn, đưa Việt Nam trở thành một điểm đến quan trọng trên bản đồ đổi mới sáng tạo thế giới.

Chủ nhân giải thưởng chính Vinfuture 2024 nhận giải thưởng Nobel vật lý 2024

(NLDO)- GS Geoffrey E. Hinton (Canada), chủ nhân giải thưởng chính Vinfuture 2024 vừa nhận giải thưởng Nobel vật lý 2024

