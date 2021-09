Những người đứng sau bộ phim thành công khai thác về ngành y "Grey's Anatomy" đã đưa ra ánh sáng mặt tối của diễn viên hóa thân thành bác sĩ nổi danh của màn ảnh nhỏ Derek "McDreamy" Shepherd.

Trong cuốn sách "How to Save a Life: The Inside Story Of Grey's Anatomy" của nhà văn Lynette Rice nhằm khai phá hậu trường, lý giải nguyên nhân "Grey's Anatomy" kết thúc sau 11 phần lúc vẫn còn được khán giả thích thú, có đề cập đến Patrick Dempsey.

Tài tử Patrick Dempsey bị tố có lối hành xử không đúng trên trường quay, mâu thuẫn nhiều bạn diễn

Đoạn trích gay gắt được Hollywood Reporter trích dẫn từ sách đã dẫn lời chia sẻ của nhà điều hành sản xuất James D. Parriott tiết lộ: "Một phần là do vấn đề về nhân sự. Anh ta đã khủng bố trường quay và khiến một số diễn viên có đủ loại PTSD do anh ta".

Patrick Dempsey hóa thân thành Derek "McDreamy" Shepherd – một nhân vật được yêu thích nhất của loạt phim, ảnh hưởng trên trường quay vô cùng lớn. Một số người ngợi khen anh là một người hoàn hảo, dễ thương, được yêu thích. Tuy nhiên, những người khác thì phàn nàn nam diễn viên này đã gây ảnh hưởng quá nhiều trong quá trình sản xuất. Patrick Dempsey giữ thái độ là người quan trọng trên trường quay và khiến mọi người e sợ. Tài tử này bị tố không thích làm việc nhiều và còn mâu thuẫn với các đồng nghiệp khác. Trong đó, Patrick Dempsey bắt đầu mâu thuẫn với Shonda Rhimes – người đã tạo ra loạt phim.

Căng thẳng tăng cao khi mâu thuẫn giữa Patrick Dempsey và nữ diễn viên Ellen Pompeo bùng nổ. Minh tinh này cho biết rất thất vọng với Patrick Dempsey và tức giận vì tài tử này không chịu làm việc nhiều.

"Cô ấy quan tâm đến việc mọi thứ phải công bằng, không muốn nghe Patrick Dempsey phàn nàn rằng "tôi đã ở đây quá lâu", "tôi phải đến đây muộn quá"… trong khi cô ấy có số cảnh quay trong tập nhiều gấp đôi tài tử này" – nhà sản xuất, biên kịch Jeannine Renshaw cho biết.

Nhân vật Derek “McDreamy” Shepherd trong loạt phim truyền hình “Grey's Anatomy” kết thúc trong phần 11 bằng tai nạn giao thông và sau đó tử vong

"How to Save a Life: The Inside Story Of Grey's Anatomy" tập hợp trả lời phỏng vấn của những người từng tham gia làm nên thành công của "Grey's Anatomy" và bàn về nguyên nhân loạt phim này dừng lại.

Phía Patrick Dempsey chưa có bình luận về những cáo buộc thái độ làm việc của mình.