Ben Affleck đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn về đời sống tình cảm riêng tư của mình cùng MC Howard Stern trong chương trình "The Howard Stern Show". Nam diễn viên 49 tuổi nói về sự nghiệp, danh tiếng, cuộc hôn nhân cũ cùng Jennifer Garner, cuộc chiến với chứng nghiện rượu và mối quan hệ với Jennifer Lopez cùng lý do lưỡng lự khi nối lại chuyện tình dang dở với nữ ca sĩ kiêm diễn viên này.

Ben Affleck từng do dự khi tái hợp Jennifer Lopez do suy nghĩ cho các con

Tuy nhiên, anh vẫn quyết định nối lại tình xưa

Ben Affleck là một nhà biên kịch, đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất phim người Mỹ. Anh xuất hiện trong hơn 50 phim, giành được nhiều giải thưởng lớn, trong đó có 2 Oscar, 3 Quả cầu vàng. Một số phim lớn có Ben Affleck tham gia với nhiều vai trò khác nhau là: "Trân Châu cảng", "Gone girl", "Good Will Hunting", "Batman v Superman: Dawn of Justice", "The Accountant", "Argo"...

Ben Affleck yêu và đính hôn cùng nữ ca sĩ kiêm diễn viên Jennifer Lopez từ 2002. Năm 2004, hai người chia tay trước lễ cưới vài ngày. Sau đó, Ben Affleck hẹn hò với Jennifer Garner và kết hôn vào năm 2005. Jennifer Garner cũng là nữ diễn viên danh tiếng thời điểm đó. Cả hai gắn bó đến 2015 thì ly thân và ly hôn vào năm 2018. Đến tháng 7-2021, Ben Affleck tái hợp cùng Jennifer Lopez, nối lại tình xưa.

"Bạn có chút lưỡng lự nào khi tái hợp không vì bây giờ bạn đã là một người cha?" - MC Howard Stern hỏi. Ben Affleck trả lời: "Chắc chắn điều đó đã lướt qua tâm trí tôi! Trách nhiệm của tôi đối với các con là trách nhiệm cao nhất. Tôi không muốn làm bất cứ điều gì tổn thương hoặc gây đau đớn cho chúng. Tôi biết rằng cuộc sống của bản thân sẽ ảnh hưởng đến chúng".

Mặc dù lưỡng lự, do dự nhưng cuối cùng Ben Affleck quyết định nối lại tình xưa với cô nàng “bốc lửa” Jennifer Lopez. Ben Affleck cùng Jennifer Lopez đã công khai bên nhau vào tháng 7 và kéo dài chuỗi hạnh phúc đến nay. Cả hai luôn cố gắng xuất hiện cùng nhau ở nhiều sự kiện, các kỳ nghỉ lễ.

Không chỉ nói về chuyện tái hợp với Jennifer Lopez, Ben Affleck trải lòng nguyên nhân tan vỡ cùng Jennifer Garner. Nam diễn viên nói nếu kéo dài hôn nhân với Jennifer Garner thì có lẽ đến nay, ông vẫn chìm trong rượu, không cai nghiện được.

"Một phần khiến tôi tìm đến rượu là do tôi cảm thấy bị mắc kẹt. Tôi không thể rời đi, níu kéo bởi các con nhưng bản thân mình không hạnh phúc. Tôi phải làm gì? Và những gì tôi đã làm là uống rượu rồi ngủ gục trên ghế. Nhưng hóa ra đó không phải là giải pháp. Chúng tôi cố gắng vì con nhưng đều nhận ra đây không phải là hình mẫu về hôn nhân mà các con của chúng tôi phải thấy" – Ben Affleck chia sẻ.

Nam diễn viên này cũng khẳng định các tin đồn trên các báo cho rằng nguyên nhân ly hôn là do ngoại tình là không đúng. Cả hai ly hôn vì cảm thấy ngày càng xa cách và mất thời gian dài nỗ lực hàn gắn nhưng không hiệu quả.

Ben Affleck và vợ cũ Jennifer Garner

"Chúng tôi đã có một cuộc hôn nhân không suôn sẻ. Chúng tôi đã cố gắng vì con và đã làm tốt nhất có thể. Tôi biết cô ấy là một người mẹ tốt và hy vọng cô ấy biết tôi là một người cha tốt" – Ben Affleck bày tỏ.

Nam diễn viên khẳng định động lực để anh cai rượu thành công sau khi ly hôn với Jennifer Garner là vì các con. Anh nhận ra việc uống rượu gây ảnh hưởng đến chúng và cần phải thay đổi. Kể từ đó, anh nỗ lực vượt qua cơn nghiện và không uống thêm lần nào nữa.

Ben Affleck hiện có cuộc sống an nhiên cùng công việc và tình yêu.