Vụ việc đau lòng xảy ra ngày 16-10 (giờ địa phương). Cảnh sát nhận được tin báo về một vụ lộn xộn trong gia đình Ron Ely. Khi đến nơi, họ phát hiện bà Valeerie Lundeen, 62 tuổi, thiệt mạng trong nhà với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Gia đình Ron Ely, Valeerie Lundeen và 3 con

Cảnh sát xác định Cameron Ely (30 tuổi, con trai Valeerie Lundeen) là nghi phạm đâm chết mẹ mình. Khi bị phát hiện, Cameron Ely đang ở ngoài vườn và kích động tấn công người khác nên các cảnh sát đã nổ súng. Hung thủ bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện. Ông Ron Ely, 81 tuổi, được tìm thấy ở nhà, không bị thương nhưng phải điều trị tâm lý.



Valeerie Lundeen đăng quang Hoa hậu bang Florida không lâu thì kết hôn cùng Ron Ely. Cả hai có hai con gái và một con trai. Sau khi kết hôn, bà theo nghề tiếp viên hàng không.

Ron Ely là diễn viên trong loạt phim truyền hình "Tarzan" nổi tiếng ở Mỹ những năm 1960. Ông chủ động đóng hầu hết các cảnh hành động trong phim này. Một số phim khác có Ron Ely gồm: "Doc Savage: The Man of Bronze", " Fantasy Island", " The Aquanauts"… Ngoài vai trò diễn viên, ông còn là tiểu thuyết gia.

Cả hai kết hôn năm 1984

Cả hai lúc về già