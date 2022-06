Dave Chappelle nhận chỉ trích vì những câu đùa cợt trong "The Closer" được cho là đụng chạm, chế giễu người chuyển giới. Anh đưa ra thông báo không gắn tên mình vào nhà hát ở Trường nghệ thuật Duke Ellington ngay lại lễ cống hiến diễn ra ngày 20-6 (giờ địa phương).

Dave Chappelle cảm thấy bị tổn thương khi bị học sinh trường cũ chỉ trích, ném đá

Sự kiện này đã trì hoãn kể từ tháng 11-2021 đến nay do các học sinh ở trường đã chỉ trích Dave Chappelle. Tại buổi lễ, Dave Chappelle cũng trực tiếp nói về sự rạn nứt giữa anh và học sinh, tâm sự bị "tổn thương" do phản ứng dữ dội đó.

Theo biên tập viên Philip Lewis của trang HuffPo, Dave Chappelle nói: "Dù họ có nói gì về "The Closer" thì đó vẫn là một trong những tác phẩm được xem nhiều nhất trên Netflix". Anh cho rằng những học sinh phản ứng tiêu cực chỉ là những đứa trẻ không hiểu rằng bản thân bị xem là công cụ đàn áp nghệ thuật.

"Bạn càng nói tôi không thể nói điều gì đó thì tôi càng phải nói về điều đó gấp đôi" - Dave Chappelle chia sẻ.

Thay vì gọi tên của mình, Dave Chappelle cho biết nhà hát sẽ được gọi bằng tên tạm dịch là Nhà hát cho sự tự do và biểu hiện nghệ thuật.

Anh gặp phải chỉ trích vì phim "The Closer"

Dave Chappelle là cựu học sinh nổi tiếng của Trường nghệ thuật Duke Ellington. Anh đã quyên góp hàng trăm ngàn USD cho trường, đưa nhiều diễn viên, nghệ sĩ hài đến trường để dạy cho học sinh, bao gồm cả Bradley Cooper và Chris Tucker.

"The Closer" là một phim hài đặc biệt được viết và biểu diễn bởi chính Dave Chappelle cho Netflix năm 2021. Phim do Stan Lathan đạo diễn, ghi hình toàn bộ 7 buổi diễn hài độc thoại "cháy vé" của nam diễn viên tại Nhà hát The Fillmore Detroit.

Trong phim "The Closer", Dave Chappelle đã nói: "Giới tính là 1 sự rõ ràng, mỗi con người trong căn phòng này hoặc sống trên trái đất này, đều phải đi qua đôi chân của một người phụ nữ để có được sự tồn tại bây giờ. Đó là một sự thật".

Anh đùa về Caitlyn Jenner (ông bố chuyển giới của Kylie Jenner) và nói về quan điểm chủ nghĩa TERF (Trans-Exclusionary Radical Feminists - Nhóm các nhà nữ quyền và bình đẳng giới tuyên bố rằng phụ nữ chuyển giới không phải là phụ nữ thực sự) của tác giả JK Rowling. Những đùa cợt và phát biểu trên bị chỉ trích là gây tổn thương cho người chuyển giới.