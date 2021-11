Trả lời phỏng vấn trên tạp chí Vogue, huấn luyện viên chuyên hỗ trợ người nổi tiếng David Kirsch tiết lộ chế độ Jennifer Lopez phải tuân thủ để giữ được vóc dáng của mình. Ông ca ngợi nữ ca sĩ kiêm diễn viên này rất tập trung và luôn giữ năng lượng để thực hiện tốt các bài tập thể dục cường độ rất cao.

Theo David Kirsch, bí quyết chính là sự kết hợp cẩn thận giữa các bài tập thể dục khác nhau, từ những bài tập thể dục như chạy bộ, nhảy... làm tăng nhịp tim của người tập cho đến tập luyện toàn thân.

"Cô ấy tập luyện nghiêm túc, điều này thật thú vị với một huấn luyện viên như tôi. Tôi chỉ cần nói chúng ta nên tập bài này thì cô ấy sẽ lập tức hưởng ứng đầy năng lượng. Các bài tập cường độ lớn, nhịp điệu nhanh vẫn không làm nản lòng của cô ấy" – huấn luyện viên David Krisch nhận xét.

Theo David Krisch, việc điều chỉnh các bài tập thể dục phù hợp với cơ thể và lối sống của Jennifer Lopez không phải là yếu tố duy nhất góp phần giúp cô có vóc dáng như hiện tại. Bên cạnh thể dục, cô còn có chế độ ăn uống, ngủ rất khoa học. David Krisch tiết lộ rằng ngôi sao này sử dụng thiết bị đo chất lượng giấc ngủ và xem đây là điều quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Giấc ngủ là mẫu số chung cho mọi giải pháp tập luyện, việc nghỉ ngơi để cơ thể phục hồi quan trọng trong quá trình phục hồi và sức khỏe tổng thể. Ngoài ra, việc giữ tinh thần luôn lạc quan, hướng đến điều tích cực cũng góp phần giúp cơ thể tạo được sự cân bằng.

Jennifer Lopez và David Krisch còn làm việc cùng nhau trong tổ chức từ thiện phi lợi nhuận "Just for the Children" của ông.

Jennifer Lopez đang chìm trong hạnh phúc bên bạn trai Ben Affleck. Kể từ khi tái hợp, cả hai luôn xuất hiện cùng nhau trước công chúng với niềm hạnh phúc không che giấu.