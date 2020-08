Lê Bảo Bình chia sẻ về tin đồn nợ nần

Lê Bảo Bình gây chú ý với nhiều người nghe nhạc vì vừa xuất hiện đã soán ngôi Sơn Tùng M-TP lẫn Jack trên top trending YouTube Việt, thậm chí "hạ bệ" cả hai chương trình đang thu hút khán giả hiện nay là "Rap Việt" và "King of Rap". Những gì khán giả biết đến Lê Bảo Bình là những ca khúc bình dân, dễ nghe.



Thế nhưng mới đây, Lê Bảo Bình bị tố quỵt nợ 8 tỉ đồng. Cụ thể, tài khoản D.H cho biết vợ chồng Lê Bảo Bình vay tiền của người này và một số người khác khoảng 8 tỉ đồng để mua nhà, xong không muốn trả và bàn cách bỏ nhau để tránh trách nhiệm...

Ngay lập tức, Lê Bảo Bình lên tiếng thanh minh: "Tôi rất bất ngờ khi có một tài khoản lạ tố mình vay tiền, lại là số tiền lớn như vậy. Tôi khẳng định mình không quen ai và cũng không vay ai với tên tuổi như thế. Trước nay Bình luôn tâm niệm "năng nhặt chặt bị" tiết kiệm lo cho gia đình nên không đi vay nợ ai. Người đó có đăng ảnh gia đình tôi lên, nhưng người trong ảnh là vợ cũ, chúng tôi ly hôn lâu rồi, ai cũng có cuộc sống riêng rồi. Họ đưa thông tin sai sự thật như vậy là vi phạm pháp luật. Tôi đang nhờ các cơ quan chức năng can thiệp. Hiện tại, dù tài khoản kia đã khoá nhưng tôi sẽ vẫn làm rõ việc này để không tạo tiền lệ xấu. Tôi sẽ tới Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an trình báo để làm rõ".

Việc này vẫn đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Bên cạnh nhiều ý kiến đồng tình và chia sẻ với Lê Bảo Bình cũng có không ít người cho rằng ca sĩ này đang làm "màu" để quảng bá bản thân.



Nhiều người bênh vực Lê Bảo Bình

Mọi việc được cho là bắt nguồn từ chuyện Lê Bảo Bình bỗng chốc trở thành "ngôi sao" có lượng người hâm mộ đông đảo với fanpage hơn 1,5 triệu người theo dõi. MV đầu tay "Hỏi thăm nhau" của anh hiện đã đạt tới 58 triệu views (lượt xem). Các MV sau đó của anh như "Cuộc vui cô đơn", "Kết thúc lâu rồi", "Yêu vội vàng" cũng lần lượt cán mốc 54, 67 và 74 triệu view - những con số đáng mơ ước của nhiều ca sĩ. Song, hầu hết những ca khúc của Lê Bảo Bình chưa được thừa nhận là sản phẩm âm nhạc đúng nghĩa theo chuẩn mực chất lượng chung.

Nói về điều này, Lê Bảo Bình khẳng định: "Không ai lấy danh dự bản thân ra mà đánh đổi cả".