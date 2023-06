Lịch diễn của BlackPink tại Việt Nam vừa được công bố

Lịch diễn này đã được đăng tải lên trang web vcủa BlackPink là Blackpinkofficial, đồng thời trên trang chính thức của BlackPink trên Facebook, Instagram và Twitter.

Hai đêm diễn nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới Born Pink của BlackPink nhằm quảng bá cho album cùng tên. Hai đêm diễn tại Việt Nam của BlackPink nằm trong chuyến lưu diễn toàn cầu thứ hai của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc, nhằm quảng bá cho album Born Pink vừa mới phát hành.

Chuyến lưu diễn toàn cầu này bắt đầu vào ngày 15-10-2022 và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 26-8 tới. Hiện, nhóm nhạc này đã có nhiều buổi diễn tại 21 quốc gia.



Born Pink cũng là tour lưu diễn thứ ba của nhóm, sau Blackpink Arena Tour ở Nhật năm 2018 và In Your Area toàn cầu năm 2018–2020.

Thông tin này vừa được đưa ra đã gây sốt trên mạng xã hội. Các fanpage của nhóm và các trang cộng đồng về K-pop đồng loạt đăng tải tin tức BlackPink đến Việt nam biểu diễn.

Hầu hết, nhiều người hâm mộ bày tỏ cảm giác bất ngờ và rủ nhau săn vé. Đây là lần đầu tiên BlackPink đến Việt Nam để tổ chức concert. Điều này càng khiến cho fan Việt thêm phần phấn khích.

Nhóm nhạc rất được yêu thích

BlackPink gồm 4 thành viên: Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Nhóm hiện đang là một trong những cái tên dẫn đầu làn sóng âm nhạc Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, nhóm nhạc này cũng rất được ưa chuộng. Không chỉ nổi tiếng về âm nhạc, nhóm còn là đại diện của hàng loạt thương hiệu thời trang quen thuộc với giới trẻ.

Tại chuyến lưu diễn, BlackPink sẽ trình diễn các ca khúc hit như How You Like That, Pretty Savage, Whistle, Kill This Love, Lovesick Girls, Ddu-Du Ddu-Du, Pink Venom...