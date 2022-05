Ca sĩ Khánh Du vừa trở lại sân khấu sau 20 ở ẩn

Sau gần 20 năm gác lại những hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Khánh Du bất ngờ tái xuất trên sóng truyền hình, nghẹn lòng tiết lộ lý do và những biến cố sinh tử. Ca sĩ Khánh Du (tên thật: Võ Thị Cẩm Hương) là giọng ca nổi tiếng cuối thập niên 1990. Cô được khán giả yêu mến qua ca khúc tiếng anh như "Unbreak my heart", "My heart will go on"... được thể hiện bằng chất giọng khàn ấn tượng và phong cách trình diễn sang trọng. Thời đỉnh cao sự nghiệp, nữ nghệ sĩ rất đắt show ở các phòng trà tại TP HCM.



Mới đây, trong lần tái ngộ khán giả sau 20 năm, ca sĩ Khánh Du đã chia sẻ về khoảng thời gian bạo bệnh "thập tử nhất sinh", sai lầm lớn nhất khi làm mẹ cùng nỗi trăn trở được gần gũi với người con ruột duy nhất; và cả khát vọng được trở lại với khán giả sau thời gian dài vắng bóng.

Trước khi tái hôn cùng người đàn ông quốc tịch Cộng hòa Czech và sang nước ngoài định cư, ca sĩ Khánh Du từng ly dị và có một người con trai. Về lý do bỏ hào quang sự nghiệp chạy theo tiếng gọi con tim, ca sĩ Khánh Du cho biết: "Tình yêu lúc đó không phải tình yêu sét đánh. Lúc đó tôi cũng 35, 36 tuổi, còn ảnh thì bốn mấy rồi. Tôi đưa ông xã về Việt Nam gặp gia đình, nhà khen lắm, nhất là mẹ nói thấy ảnh đạo đức. Chính vì câu đó mà tôi quyết định lấy anh. Khi có thai cháu đầu thì tôi phát hiện bị ảnh hưởng van tim, từ đó biết mình không thể nào có cháu thứ hai. Ông xã tôi cũng có hai con ở cuộc hôn nhân trước, nên chuyện của tôi cũng không ảnh hưởng tới tình cảm. Sau đó cả hai quyết định kết hôn mà không phải sinh con nữa."

Cô khao khát được trở lại với khán giả

Sau khi kết hôn và định cư tại Cộng hòa Czech, nữ ca sĩ dành thời đi học, chơi thể thao và chăm sóc gia đình để toàn tâm hồi phục sức khỏe. Ca sĩ Khánh Du đã thực hiện ca mổ ghép van tim vào năm 1996, đến năm 2010 lại bị tái phát. Kéo dài đến năm 2015 định thực hiện phẫu thuật, thì chồng cô bị chẩn đoán ung thư vòm họng nên việc mổ tim phải hoãn lại.

"Năm ngoái khi xảy ra đại dịch Covid-19, tôi đã phải 4 lần kêu xe cấp cứu tới nhà vì căn bệnh van tim. Các con của chúng tôi chưa đứa nào lập gia đình, nên tôi mong các con tìm được người bạn đời tốt, và có tương lai yên ổn" - ca sĩ Khánh Du ngậm ngùi.

Khánh Du có những chia sẻ về cuộc sống riêng gây chú ý

Sau nhiều năm rời xa sân khấu, ca sĩ Khánh Du chia sẻ vẫn dành một tình yêu mãnh liệt cho âm nhạc. "Tôi đã bỏ quên, đã đánh mất khán giả của mình ở Việt Nam. Tôi mong muốn được quay về với khán giả, mong có sức khỏe để quay lại cống hiến nên bản thân cũng sẽ nỗ lực. Hãy khoan dung cho tôi trở lại và yêu thương tôi để trái tim tôi được hồi sinh".