Ca sĩ VP Bá Vương

Ngoài những kỹ năng về âm nhạc, biểu diễn thì ca sĩ VP Bá Vương còn có năng khiếu hội họa và từng theo học ngành kiến trúc tại trường Đại học Văn Lang.

Mỗi bức tranh của anh sẽ gắn liền với một bài hát trong album để lan tỏa giá trị nghệ thuật cũng như thông điệp cốt lõi của dự án đến với công chúng đặc biệt là các khán giả trẻ và những người yêu nghệ thuật.



Triển lãm tranh đầu tay "Why me? Find me!" mang đến cho công chúng 10 tác phẩm lột tả được hai giai đoạn tương phản nhau trong nội tâm con người. Mặt tối với sự rối rắm, chênh vênh, thậm chí cô độc giữa những ngã rẽ cuộc đời, lần đầu trải qua "khủng hoảng nhân sinh" ở độ tuổi 20.

Khi mạnh mẽ vượt qua, chạm đến được mặt sáng với những thông điệp tích cực, mang tính cổ vũ và truyền cảm hứng để bước tiếp.

Để mang đến trải nghiệm toàn diện về thị giác và thính giác, vào đêm đầu tiên của triển lãm đã diễn ra showcase của ca sĩ VP Bá Vương với sự góp mặt của các khách mời gồm ca sĩ Hà Lê, rapper Lil Wuyn, nhóm nhạc Firstgene.

Những màn trình diễn hấp dẫn đã đưa khán giả gần hơn với những thông điệp VP Bá Vương muốn truyền tải thông qua âm nhạc và mỹ thuật.

Vốn học kiến trúc nên việc ca sĩ VP Bá Vương tổ chức triển lãm cá nhân cũng dễ hiểu

Tám ca khúc trong album W.O.L.F 1 là tám mảnh ghép tưởng như tách rời nhưng khi gắn kết lại tạo nên một câu chuyện hoàn chỉnh. Khi lắng nghe các ca khúc trong album, tương tự như bạn đang dạo bước vào phòng triển lãm thưởng lãm từng bức tranh, lúc thì nhàn nhã, lúc thì gấp rút nhưng cuối cùng vỡ òa rằng "các bạn trẻ hãy là chính mình và đừng quên yêu thương bản thân".

Từ ý niệm này, ca sĩ VP Bá Vương đã bắt tay thực hiện 9 tác phẩm tranh trong vòng 3 tháng bằng những kỹ thuật đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì như vẽ bằng bút ký họa, bút xóa, màu acrylic, họa tiết được đắp nổi tỉ mỉ…

Khai mạc triển lãm, ca sĩ VP Bá Vương tổ chức showcase ra mắt album mới

Tác phẩm mất nhiều thời gian nhất là bức "1 Trong 2" có kích thước xấp xỉ khổ giấy A1 với nhiều họa tiết gấp khúc như mê cung, các con đường được điểm tô bằng cách chấm ngòi bút và những phần đắp nổi vô cùng tỉ mỉ được hoàn thành sau hơn 20 ngày.

Ngoài ra, bên trong không gian triển lãm, có trang bị tai nghe để khách tham quan có thể nghe những đoạn nhạc trong album W.O.L.F 1 gồm các ca khúc có tựa đề tương ứng với từng bức tranh để cảm nhận các tác phẩm đa chiều hơn.

Sự kết hợp của hội họa và âm nhạc mang lại nhiều thú vị cho khán giả