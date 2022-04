Nguyên nhân của vụ việc là do Park Hyo-shin đang trong cuộc chiến pháp lý cùng công ty quản lý Glove Entertainment sau khi chịu nhiều chèn ép về tài chính.



Theo thông tin trên SpoTV News, Park Hyo-shin đã mâu thuẫn đỉnh điểm với công ty quản lý của mình vào năm 2021. Anh yêu cầu chấm dứt hợp đồng độc quyền nhưng phía Glove Entertainment từ chối. Cả hai được cho là đã khởi kiện nhau ra tòa và căng thẳng kiện tụng đến nay.

Năm 2016, sau khi kết thúc hợp đồng với công ty cũ, Park Hyo-shin ký hợp đồng cùng Glove Entertainment. Sau đó, anh liên tục ra các sản phẩm như: "I am a Dreamer", "Winter Soud",… Anh cũng tham gia nhạc kịch với những vở như "The Man Who Laughs", "The Phanton". Tuy nhiên, từ năm 2019, các hoạt động của nam ca sĩ này thưa thớt và ngừng hẳn. Anh rơi vào trạng thái đóng băng đến tận nay.

Park Hyo-shin mâu thuẫn với công ty quản lý mà theo lời anh là bị chèn ép tài chính

Nhiều thông tin tiết lộ rằng Park Hyo-shin mâu thuẫn với công ty quản lý về vấn đề liên quan đến chèn ép tài chính như không nhận được tiền đặt cọc hợp đồng mà Glove Entertainment hứa hẹn năm 2016. Anh không được công ty quản lý thanh toán phí tổ chức hòa nhạc, các buổi họp mặt người hâm mộ, chia hoa hồng tiền bán album kể từ 2019.

Park Hyo-shin đã thông báo cho người hâm mộ về tình hình gần đây bằng cách thông tin trực tiếp trên trang web câu lạc bộ người hâm mộ của anh. "Tôi đã không thể thực hiện bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào kể từ buổi hòa nhạc năm 2019. Tôi không thể tưởng tượng được điều này. Họ không hỗ trợ tôi về kinh tế lẫn nhân lực. Tôi không nhận được bất cứ khoản tiền thu được nào hoặc tiền hợp đồng độc quyền. Tôi cố nhẫn nại để giải quyết mọi chuyện êm đẹp nhưng tình hình cứ lặp đi lặp lại, thời gian chờ đợi càng dài. Tôi quyết định mình không thể ở công ty này nữa" – Park Hyo-shin chia sẻ.

Park Hyo-shin đóng băng hoạt động từ 2019 đến nay

Năm 2021, anh đề nghị chấm dứt hợp đồng nhưng Glove Entertainment không đồng ý.

Anh cũng xin lỗi người hâm mộ vì để họ chờ đợi mình quá lâu. Tuy nhiên, anh vẫn đang tìm cách giải quyết tốt vấn đề kiện tụng nên cần thêm thời gian.

Hiện tại, phía Glove Entertaiment chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của Park Hyo-shin.

Park Hyo-shin được giới chuyên môn và truyền thông Hàn thừa nhận là một trong tứ đại ca vương của làng nhạc nước này. Anh vào làng giải trí khi mới 18 tuổi, nhờ tư duy âm nhạc sâu sắc, giọng hát sâu lắng và thường xuyên thể hiện những ca khúc buồn bã, đầy cảm xúc, anh chinh phục được khán giả. Park Hyo-shin sở hữu nhiều bài hát đình đám.