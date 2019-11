"My Heart Will Go On" được thu âm qua giọng ca của nữ nghệ sĩ người Canada Celine Dion, nằm trong album nhạc phim Titanic của đạo diễn James Cameron.



Chia sẻ trong chương trình "Watch what happens live" mới đây, "họa mi" Celine Dion cho biết khi được đề nghị thu âm "My heart will go one", bà chẳng thích thú nên từ chối.

"Nó không hấp dẫn, tôi thấy chán lắm! Tôi có lẽ đã rất mệt mỏi ngày hôm đó nên chẳng muốn hát bài này. Tôi chỉ hát một lần và họ lồng dàn nhạc vào. Tôi chưa từng hát thu âm ca khúc này nên bản thu nháp trở thành bản thu âm cuối cùng" - Celine Dion chia sẻ.

Celine Dion thổ lộ chuyện về tình ca kinh điển trong "Titanic"

Bà kể chi tiết rằng sau khi ngõ lời từ chối thì đã chấp nhận thu âm bản nháp gửi nhà sản xuất vì bị thuyết phục bởi Rene Angelil - người chồng quá cố mà thời điểm đó đang là quản lý của Celine Dion. Rene Angelil đã giữ lại lời ca khúc, khuyên bà nên hát thử. Cũng may, nhờ sự kiên nhẫn khuyên nhủ này của Rene Angelil, thế giới có một ca khúc bất hủ. Về sau này, bà luôn cảm ơn Rene Angelil đã khuyên nhủ, cảm ơn tác giả James Horner vì sáng tác của ông.

Không ngờ, tình ca bị chính ca sĩ không thích ban đầu này lại rất thành công với giải Quả cầu vàng, Oscar cho hạng mục "Bài hát gốc xuất sắc nhất" cũng như bốn giải Grammy và vô số bài khác. Celine Dion đã phải hát trực tiếp ca khúc này nhiều lần bởi sự yêu mến từ khán giả. "My heart will go on" thúc đẩy sự nghiệp của bà, đưa tên tuổi bà lan tỏa toàn thế giới.

Bà dần lấy lại tinh thần sau cái chết của chồng

James Horner khẳng định chỉ Celine Dion lột tả được tốt nhất cảm xúc của "My heart will go on" thời đó bằng chất giọng trời phú

James Horner - tác giả của "My heart will go on", người qua đời năm 2015, từng chia sẻ ông luôn nhắm đến Celine Dion cho ca khúc này bởi chất giọng, phong cách hát ngọt ngào của nữ ca sĩ.

Thực tế, không chỉ Celine Dion mà chính đạo diễn James Cameron và nữ diễn viên Kate Winslet cũng từng bày tỏ sự chán ghét ca khúc "My heart will go on". James Cameron là người hâm mộ nhạc rock, kiên quyết phản đối việc đưa bất cứ ca khúc nào vào trong bộ phim của mình. Tuy nhiên, ông bị áp lực từ nhà sản xuất muốn sử dụng ca khúc như chiến lược quảng bá nên phải chấp nhận.