Thông tin lan truyền về hôn nhân tan vỡ của á hậu Hoàng Oanh sau 3 năm, khiến cư dân mạng tiếc nuối

Theo đó, chồng Tây của á hậu Hoàng Oanh đưa ra thông báo: "Tiếc là chúng tôi không thể giải quyết mọi việc. Tin đồn ly hôn là sự thật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy con trai của chúng tôi luôn vui vẻ và khỏe mạnh".

Dù đã nhanh chóng xóa dòng thông báo đi nhưng cư dân mạng đã nhanh chóng chụp lại thông tin và chia sẻ khắp mạng xã hội. Thông tin trên khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, tiếc nuối cho chặng đường yêu đẹp đẽ và đi đến hôn nhân của MC Hoàng Oanh.



Trong lúc đó, mọi động thái của Á hậu, MC Hoàng Oanh cũng được chú ý. Gần thời điểm chồng đăng đàn xác nhận ly hôn, Hoàng Oanh có cập nhật trên cả Fanpage lẫn Facebook cá nhân, Instagram cá nhân. Với Fanpage và Facebook cá nhân, cô chỉ chia sẻ những hình ảnh vui vẻ, tích cực, không hề đả động tới câu chuyện vợ chồng.

Tuy nhiên trên story Instagram, Hoàng Oanh chia sẻ một châm ngôn sưu tầm, nội dung nói về sự đồng cảm để cùng tồn tại. "Nothing is more important than empathy for another human being’s suffering. Nothing - not career, not wealth, not intelligence, certainly not status. We have to feel for one another if we’re going to survive with dignity. (Audrey Hepburn)" (tạm dịch: Không có gì quan trọng hơn sự đồng cảm với nỗi đau khổ của một con người. Không có gì - không phải sự nghiệp, không phải của cải, không phải trí thông minh, chắc chắn không phải địa vị. Chúng ta phải cảm thông cho nhau nếu chúng ta muốn tồn tại cùng nhau).

Cả hai đã có bé trai kháu khỉnh

Chưa rõ Hoàng Oanh có mục đích gì khi chia sẻ câu nói này. Nhưng việc nó xuất hiện gần như cùng thời điểm với thông báo ly hôn của Jack khiến nhiều người phải suy ngẫm, liên tưởng. Sau 2 năm hẹn hò, Hoàng Oanh và Jack Cole chính thức về chung nhà bằng đám cưới khá hoành tráng, diễn ra vào tháng 12-2019.

Tin đồn tan vỡ của vợ chồng Hoàng Oanh đã được cư dân mạng râm ran suốt thời gian dài vừa qua. Dịp Quốc tế Phụ nữ 8-3, người đẹp đăng ảnh trầm tư kèm với dòng trạng thái gây hoang mang: "Chúng ta đều coi thường những điều nhỏ bé, cho đến khi nhận ra giọt nước cũng có thể làm tràn ly". Khi có khán giả nhắc về chuyện ly hôn, Hoàng Oanh đã phủ nhận và viết: "Chỉ là những câu nói hay chạm lòng người nên mình chia sẻ thôi cả nhà ơi".

Trước đó không lâu, khoảng nửa tháng trước xác nhận ly hôn, gia đình Hoàng Oanh đã vướng phải tin đồn ly hôn nhưng cô đã lên tiếng bác bỏ gia đình có rạn nứt. Cụ thể, vào ngày 29-3, trên Instagram cá nhân, chồng Hoàng Oanh đăng tải khoảnh khắc về Việt Nam đoàn tụ cùng vợ con sau nhiều ngày xa cách.

Trong khung hình, Jack cõng quý tử và cả hai vợ chồng nở nụ cười rạng rỡ. Thời điểm đó, đây được xem là bức ảnh xóa tan mọi nghi vấn rạn nứt, thế nhưng hiện tại, cặp đôi chính thức ly hôn sau gần 3 năm về chung một nhà.

Hiện cả hai đều chưa lên tiếng xác nhận những thông tin đang được lan truyền

Sau kết hôn vài tháng vợ chồng Hoàng Oanh đón nhóc tỳ đầu lòng, là một bé trai kháu khỉnh. Thời điểm Á hậu sinh con, Jack không có mặt bên cô do mắc kẹt ở Singapore vì dịch Covid-19.

Cuối tháng 8-2020, khi con trai cứng cáp hơn, Hoàng Oanh đưa bé sang Singapore đoàn tụ chồng. Đến 12-2021, Á hậu đưa con về Việt Nam, trong khi ông xã vẫn ở Singapore. Cuối tháng 3 vừa qua, Jack đã về Việt Nam gặp vợ con. Việc anh thông báo ly hôn hiện tại, tức chỉ sau đó khoảng 2 tuần, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Hoàng Oanh từng trải lòng về những mâu thuẫn khi chung sống với chồng Tây. Hoàng Oanh thừa nhận, cô đã "vỡ mộng" khi bước vào hôn nhân. Do sự khác biệt về văn hóa mà Hoàng Oanh và chồng Tây thường xuyên có những mâu thuẫn trong nếp sống hàng ngày.

"Oanh không vơ đũa cả nắm nhưng Oanh nghĩ đây cũng là một văn hóa của người Mỹ. Họ rất độc lập, chủ nghĩa cá nhân. Cái đó không xấu nhưng nó hơi xung đột với văn hóa Việt Nam mình. Ví dụ như anh ấy đã có vợ có con nhưng cuối tuần vẫn thích đi với bạn bè, vẫn giữ cuộc sống độc lập. Phụ nữ Việt Nam mình có gia đình là dành hết mọi thứ cho chồng cho con nhưng anh ấy là đàn ông, lại là người Mỹ nữa nên rất yêu cuộc sống riêng của bản thân. Nhiều khi mình phải nhắc vì cuối tuần là thời gian dành cho gia đình. Có lẽ sự mâu thuẫn này cũng phản ánh văn hóa, tư duy khác nhau. Ở Mỹ họ đề cao quyền tự do cá nhân, nên chủ nghĩa cá nhân ở chồng Oanh rất cao. Còn Oanh thì rất truyền thống, yêu văn hóa gia đình" - Hoàng Oanh cho biết.